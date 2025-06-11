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社會 社會焦點 保障人權

吃剩油豆腐倒回滷鍋！周氏蝦捲爆食安爭議　今現場店內人潮曝光

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南老字號餐飲品牌「周氏蝦捲」爆出食安爭議，有網友在Dcard及threads等平台爆料，店員將客人吃剩的油豆腐回收後，竟直接倒回滷鍋中，畫面曝光後引起網友撻伐，台南市衛生局11日上午也火速前往稽查。《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，今周氏蝦捲仍是座無虛席，用餐時段人潮並未有明顯減少。

▲▼周氏蝦捲不受食安爭議影響，今午人潮仍未明顯減少。（圖／記者林東良攝）

▲周氏蝦捲不受食安爭議影響，今午人潮仍未明顯減少。（圖／記者林東良攝）

網友爆料，當天中午前往安平周氏蝦捲用餐，親眼目睹店員將客人吃剩的油豆腐直接倒回滷鍋中，「事情發生是隔壁桌客人離開之後，桌上還剩幾塊完整的炸物和一些廚餘，一位店員戴著紫色廚房手套把炸物挑出來放在盤子上，其他廚餘集中丟棄，我注意到那些炸物沒有被丟進廚餘桶，而是被放在廚餘桶旁邊覺得很奇怪，我去廁所時經過特別看了下，發現廚餘桶旁邊有一個藍色箱子，而確實廚餘桶裡面沒有那幾塊炸物，廚餘桶旁邊還擺著一個碗，裡面裝著一塊完整的剩下的油豆腐，十分鐘後我親眼看到一位女店員將那碗油豆腐拿回前台廚房，先把裝著油豆腐的碗放在其他碗堆中，用非常快速度將油豆腐倒回滷鍋，當下真的傻眼到不行！」

台南市衛生局今上午立即派員會同消保官前往周氏蝦捲安平店稽查，針對作業環境、人員操作流程、廚餘處理、食材儲存與再加熱程序等全面檢查。現場若發現違反《食品安全衛生管理法》，將依法要求限期改善，若複查仍不合格，最重可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

《ETtoday新聞雲》記者今中午前往現場觀察，發現店內人潮並沒有受到新聞事件影響而減少，由於該店屬觀光名店，多是團體觀光客或外客進來用餐，記者稍微待了一下，就見到一團約5、60人的單車車隊入內用餐，推測應是預約的團體客，此外現場零散的消費者也相當多，生意未明顯因此受到影響。

▲▼周氏蝦捲不受食安爭議影響，今午人潮仍未明顯減少。（圖／記者林東良攝）

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