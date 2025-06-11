串聯桃園巨蛋、永寧轉運站　727公車6/16起試辦

▲張善政表示，6月16日起試辦727公車路線，串聯桃園巨蛋與新北永寧轉運站。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日於市政會議表示，市府將於6月16日起試辦727公車路線，串聯桃園巨蛋與新北永寧轉運站，提供通勤族往返雙北更便捷的交通服務。此外，龍潭先導轉運站亦已進入細部設計階段，預計今（114）年7月動工、明（115）年7月完工啟用，將提供市民朋友更完善的轉乘服務。

張善政表示，市府自6月16日起試辦全新快捷的727公車路線，試營運期為3個月，路線將由桃園巨蛋發車，行經大有、藝文特區、中路等生活圈後，直達新北永寧轉運站，提升市民通勤、通學效率。

▲全新快捷727公車路線。（圖／新聞處提供）

交通局說明，727試辦路線由亞通客運營運，從桃園巨蛋出發，沿三民路、成功路三段、大有路、大興路、大興西路，自南桃園交流道經國道2號、3號至土城交流道，經中央路三段抵達永寧轉運站。

規劃平日往返共8班次、假日往返共4班，收費方式同本市市區公車採里程計費，全程全票77元、半票38元，並適用基北北桃、桃竹竹及桃竹竹苗等TPASS月票方案，持桃園市民卡乘車亦可享有第二趟減免基本票價18元優惠。

另外，市府積極推動龍潭轉運站設置計畫，並在完成轉運站審議、設置程序前，先於國道三號龍潭交流道下約300公尺處的大昌路二段，以租期10年的基地興建「先導轉運站」，規劃設置123席機車停車格及6席大客車停車空間，方便市民轉乘國道客運、市區公車，銜接高鐵、捷運、臺鐵等路線，進一步完善龍潭地區交通路網。