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靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

▲靈鷲山第31屆水陸空法會將於8/7日在桃園巨蛋登場一連七天，市長張善政致詞時指出，參與法會可沉澱、洗滌心靈，再以百分百能量面對各式挑戰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲靈鷲山第31屆水陸空法會將於8/7日在桃園巨蛋登場一連七天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

靈鷲山第31屆水陸空大法會將於8/7日在桃園巨蛋登場一連七天，桃園市長張善政、靈鷲山佛教教團當家常存法師都出席新聞發布會。張善政致詞時表示，靈鷲山水陸空大法會迄今已舉辦31年，其中28年在桃園舉辦，這是桃園市的福氣，當今社會環境複雜且充滿變化與挑戰，參與八天七夜的法會，可以沉澱、洗滌心靈，再以百分百能量重返生活，面對各式挑戰。

▲靈鷲山第31屆水陸空法會即將於8/7日在桃園巨蛋登場，桃園市小朋友表演「寧靜操」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲靈鷲山第31屆水陸空法會即將於8/7日在桃園巨蛋登場，桃園市小朋友表演「寧靜操」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

靈鷲山第31屆水陸空大法會預計在8月7日至14日在桃園巨蛋舉辦，今天上午在市府舉辦新聞發布會，張善政指出，為迎接這場宗教會盛會，市府將全力支持，讓法會在桃園愈辦愈成功，每年吸引更多信眾前來洗滌心靈；靈鷲山水陸空大法會迄今已舉辦31年，其中有28年在桃園辦理，無疑是桃園人的福氣，桃園因而更加平安、幸福。

張善政強調，當今社會環境複雜且充滿變化與挑戰，參與八天七夜法會可以沉澱、洗滌心靈，再以百分百能量重返生活，以迎接與面對各式挑戰。

▲靈鷲山佛教教團當家常存法師表示，今年法會將首度推出「水陸AI智能小幫手」，為使用者解答法會資訊及生命疑問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲靈鷲山佛教教團當家常存法師表示，今年法會將首度推出「水陸AI智能小幫手」，為使用者解答法會資訊及生命疑問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

靈鷲山佛教教團當家常存法師也提及，今年靈鷲山水陸空大法會結合科技及法會，首度推出「水陸AI智能小幫手」，為使用者解答法會資訊及生命疑問，可謂佛教法會數位化之里程碑，同時改良17噸鷗翼車為「心和平號」禪修巴士，打造行動森林禪堂。此外，現場亦有守護地球寧靜及生態簽署活動，歡迎各界踴躍參與。

▲靈鷲山第31屆水陸空法會新聞發布會上，市長張善政與出席來賓會後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲靈鷲山第31屆水陸空法會新聞發布會上，張善政與出席來賓會後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

靈鷲山水陸法會是佛教界最盛大超度法會，透過內外壇佛事，可讓各界懺悔、讀經、供養、布施，表達孝思、傳遞恩情。每年靈鷲山水陸法會至少有10萬人次參與，從海外來台信眾更是年年俱增，是桃園地區宗教文化盛事之一，31年來滋養了無數人的慧命，更為社會、世界注入正能量。

靈鷲山開山住持心道法師說，水陸法會是學習靈性生態的圓滿課程，地球萬物是生命共同體，要學習尊重萬物存在的價值、包容彼此生存的空間、共同成就分享的世界，人人在生命旅程中回歸靈性的智慧，種下善業的記憶體，心中時時保持覺醒與善念，從「心」轉換地球危機的共業，走入多元共生、萬物一家的生態永續願景。

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