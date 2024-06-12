市府將投入2.5億翻修桃園巨蛋　張善政：盼提升觀賽經驗

▲桃園市長張善政今天在市政會議上承諾，市府將投入2.5億元修繕桃園巨蛋，成為桃園重要體育設施匯集點。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園巨蛋體育館於5月28日前舉辦T1冠軍賽賽後記者會，竟發生記者室漏水窘狀，讓球員、教練當場傻眼，也成為國際球壇笑柄。桃園市長張善政今（12）日主持市政會議時表示，桃園巨蛋自1993年啟用至今，已逾30年未進行大規模整修，為改善設備老舊，並提供球隊、球迷更舒適空間，市府將投入2.5億進行整體修繕工程，同時也一併更新周邊3對3籃球場，並興建極限運動場，讓桃園巨蛋成為重要體育設施匯集點。

張善政指出，桃園巨蛋修繕工程包括地坪整修、球隊使用空間、觀眾席、出入口、走廊、廁所空間改善、照明設備更新，及外牆桁架與磁磚檢修更新，希望修繕後能提供球員更舒適比賽環境，並提升球迷觀賽新體驗。

▲桃園市長張善政今天在市政會議上承諾，市府將投入2.5億元修繕桃園巨蛋。（圖／翻攝自市府體育局官網）

張善政認為，市府將同時評估在桃園市增設2座棒壘球場、楊梅體育園區無障礙棒壘球場、興建龍潭運動中心之可行性。由於棒壘球場場地限制較多，市府會積極尋覓合適地點，以至少增設2座為目標，龍潭國民運動中心更是在地民眾期盼已久的建設，市府將著手規劃評估，以足龍潭區市民需求。

此外，針對三鶯線延伸八德案進度，張善政認為，本案早於2019年由行政院核定，去年底通過環境部環境影響評估，今年經交通部審查通過後，已於昨天通過國發會綜合規劃，期盼行政院能夠加速審核，讓工程推動更加順暢。

張善政強調，三鶯線延伸八德路線由鶯桃福德站沿福德一路跨越大湳交流道，行經八德區和強路及介壽路，與桃捷綠線G04地下車站共站共構；三鶯線延伸八德路段長約4公里，共設置3座車站，總經費為160億元，其中約90億由中央負擔，未來將串聯桃園的三心六線及新北的三環六線，是推進北桃兩市通勤與交通發展重要的一環。