倒回滷鍋沒要賣！周氏蝦捲店長曝「員工想帶回家吃」　客怒給1星

記者曾筠淇／綜合報導

台南知名餐飲「周氏蝦捲」爆出員工把客人吃剩的滷味倒回滷鍋，過程都被監視器給拍下。事後，周氏蝦捲的小老闆和老店店長的對話也曝光，店長說是阿姨想把豆腐帶回家，才會丟回鍋爐。只是無論如何，此事都已讓不少客人十分不信任店家，甚至有網友湧入周氏蝦捲的Google評論刷1星。

本站報導「『周氏蝦捲』爆員工廚餘倒回滷鍋！監視器全都錄 小老闆回應了」，有網友親眼看見，店員將吃剩的食物丟回滷鍋內，讓她覺得很噁心。事後總店店長表示可調閱監視器；安平店店長也說，他們已經將整鍋滷鍋倒掉。周氏蝦捲更回應，涉事員工已予以即刻解聘，此行為是個人判斷錯誤，和公司決策絕無關聯。

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▲周氏蝦捲今天中午的用餐人潮未明顯減少。（圖／記者林東良攝）

另外，從原PO更新的對話紀錄可見，老店店長告訴小老闆，「今天那位阿姨，她自己想把那塊油豆腐帶回家，覺得客人沒吃完，沒想太多就把那塊油豆腐丟回鍋爐加熱了。我當了店長這麼久，從來沒有任何這種指示」。

雖然周氏蝦捲已針對此事回應，但大票網友仍不滿，紛紛在Google評論上刷1星，並留言「我才不信員工會這麼主動為了幫老闆省錢做這種噁心的事情」、「害我吃了這麼多噁心的東西，住在附近剛好保有這三個月消費發票，正跟律師來研擬提告，業主少裝了」、「把吃剩食物倒回去賣，店員自己會這麼做嗎？她何必呢」、「一個油豆腐才多少錢，要做這種缺德事情」、「好吃的關鍵，回鍋廚餘」。