周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」遭消費者踢爆　衛生局火速稽查

記者林東良／台南報導

台南老字號餐飲品牌「周氏蝦捲」爆出食安爭議！有網友在Dcard及threads等平台爆料，親眼目睹店員將隔壁桌客人吃剩的油豆腐回收後，直接倒回滷鍋，畫面也全被監視器拍下，引發網友撻伐。針對這起事件，台南市衛生局11日上午迅速會同消保官前往稽查，強調若確認違反食品衛生規定，業者恐面臨6萬至2億元罰鍰。

▲台南市政府衛生局副局長林碧芬指出，台南市衛生局接獲通報後會同消保官進場稽查，若複查仍不合格將依法裁罰6萬至2億元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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台南市政府衛生局副局長林碧芬指出，衛生局於11日上午立即派員，會同消保官前往周氏蝦捲安平店稽查，針對作業環境、人員操作流程、廚餘處理、食材儲存與再加熱程序等全面檢查。現場若發現違反《食品安全衛生管理法》，將依法要求限期改善，若複查仍不合格，最重可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

林碧芬強調，根據《食安法》第8條規定，食品業者的作業場所、設施與人員衛生管理應符合良好衛生規範準則（GHP），並落實自主管理制度，「不僅是追究事件本身，更是針對背後的衛生制度與風險管理機制進行整體審視。」

她也提醒消費者，若發現業者有食品衛生疑慮，可即時通報市府，相關單位將依程序啟動稽查與追蹤。

▲有網友在Dcard及threads等平台爆料，親眼目睹店員將隔壁桌客人吃剩的油豆腐回收後，直接倒回滷鍋，畫面也全被監視器拍下，震驚網友。（翻攝自/threads）

網友爆料指出「今天中午去安平的周氏蝦捲老店用餐，親眼看到一塊吃剩的油豆腐被店員直接倒回滷鍋裡，事情發生是隔壁桌客人離開之後，桌上還剩幾塊完整的炸物和一些廚餘，一位店員戴著紫色廚房手套把炸物挑出來放在盤子上，其他廚餘集中丟棄，我注意到那些炸物沒有被丟進廚餘桶，而是被放在廚餘桶旁邊覺得很奇怪，我去廁所時經過特別看了下，發現廚餘桶旁邊有一個藍色箱子，而確實廚餘桶裡面沒有那幾塊炸物，廚餘桶旁邊還擺著一個碗，裡面裝著一塊完整的剩下的油豆腐，十分鐘後我親眼看到一位女店員將那碗油豆腐拿回前台廚房，先把裝著油豆腐的碗放在其他碗堆中，過了一下子後用非常快速度將油豆腐倒回滷鍋，當下真的傻眼到不行，雖然無法確定那些炸物的最終去向，但看到一個在廚餘桶旁邊的油豆腐，被這樣處理是真的覺得蠻噁心的。」

網友表示，「事發後打電話給總店店長，店長一開始跟我們確認地點、時間，他說他可以幫我們調監視器，40分鐘後他回撥說找不到監視器片段，再過了10分鐘後，安平老店店長打來，承認是把客人吃剩的食物丟回去滷鍋，也告知整過滷汁已經全部倒掉，並跟我們道歉讓我們覺得觀感不好，但這根本不是觀感問題而是食安問題」。

▲台南老字號「周氏蝦捲」遭爆員工將廚餘倒回滷鍋，引發食安疑慮。（圖／翻攝Dcard）

針對外界質疑，周氏蝦捲隨即由小老闆出面致歉，強調公司從未下令員工做出此類行為，並表明該員工因誤判情勢、試圖避免浪費，擅自作出不當決策，強調「並非高層指示」，已依法予以解聘。

▲周氏蝦捲發聲明道歉並強調涉事員工已開除，並公開監視器畫面還原事件。（圖／翻攝Dcard）

周氏蝦捲則表示，目前品牌在全台共有58家直營門市，並無加盟體系，強調此事純屬個別員工判斷失當，與公司政策無關，已第一時間向外界致歉並公佈監視器影片自清，盼能挽回消費者信任。