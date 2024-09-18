油豆腐暗藏生鏽鐵釘！52萬粉網紅老公咬到...吞下去還得了

記者唐詠絮／彰化報導

食安問題連環爆！日前「精誠夜市」某家知名滷味攤才被爆出有消費者吃到OK繃，差點被當成魚皮吃下肚，未料今天又有一對網紅夫妻使用外送平台點員林市一家老麵攤，正當要將油豆腐咬下時，突然「喀」的一聲，一看竟包藏著一根全黑生鏽的鐵釘，嚇得驚呼「這讓小孩吃下肚還得了」，希望店家能更注重食安問題。

▲彰化員林市1家老麵攤油豆腐藏生鏽鐵釘。（圖／蕭小姐提供，以下同）

這名蕭姓女網紅有52萬粉絲，她表示，這家老麵攤吃過2、3次，口味還不錯，今天中午用外送平台點餐，點了台南擔仔麵、擔仔粄條、油豆腐、大腸跟黑輪，共花了185元。

沒想到吃到油豆腐時，突然聽到丈夫喊「為什麼這麼硬」，一看居然是生鏽的螺絲釘，真的好險沒有直接吃一整塊，吞下去還得了，不過應該有吃進去一些鐵屑。

蕭小姐說，剛開始打電話去店家反應時，「店家完全聽不懂」，後來才跟外送平台說，請他們好好處理。「店家後來才抱歉說，『因為現場很吵、電話訊號不佳、又有重聽』，也會向油豆腐廠商反應，也要退還餐費」，她希望店家能改進、更重視食安問題。

店家無奈表示，油豆腐不是他們做的，下午拿出麵攤剩餘的油豆腐，一塊塊掰開，裡面都是白色沒有異物；業者說，麵攤與油豆腐廠商已經配合10多年，第一次出現鐵釘，他也會向廠商反應，也感謝消費者能體諒。