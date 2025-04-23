「2款豆腐」熱量爆高！醫師提醒：很多人常踩雷

▲豆腐有許多種類，若是吃錯種類，可能會導致體重上升。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

豆腐是相當健康的食物，不過若是沒有選對種類，恐怕吃進去的是滿嘴油。家醫科醫師李思賢表示，常見的嫩豆腐、板豆腐及凍豆腐等等，成分相對單純，屬於健康的食材，但油豆腐、百頁豆腐的熱量較高，若是吃多的話，恐怕會對健康造成負面影響。

李思賢在YouTube頻道上表示，由於豆腐是低脂高蛋白的食物，是許多人減重時會選擇的食物，但因為豆腐的種類繁多，還是要留意一下，若是選錯種類，可能愈吃愈胖。

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李思賢說，市面上最常見的豆腐就是嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐，以及家常豆腐、涼拌豆腐等等，這些豆腐的成分相對單純，都是用豆漿凝固而成，只不過是製程、口感上的不同，都算是健康的食材。

▲豆腐有許多種類，若是吃錯種類，可能會導致體重上升。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



至於雞蛋豆腐的部分，李思賢解釋，雞蛋豆腐裡添加了雞蛋，維他命A、維他命B2的成分相對較高，但也因為鈉含量比較高，還是要適量攝取。

另一種常見的豆腐則是「油豆腐」，與一般豆腐相比，油豆腐不同的地方在於製程中有經過油炸，因此熱量約為一般豆腐的2倍左右。至於一般民眾最常踩到的地雷就是「百頁豆腐」，李思賢說，雖然百頁豆腐也是豆漿製作而成，但其中含有澱粉、沙拉油等添加物，吃多會影響健康。