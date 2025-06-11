「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！監視器全都錄　小老闆回應了

記者葉國吏／綜合報導

台南知名餐飲「周氏蝦捲」，爆出員工把客人吃剩的滷味倒回滷鍋，過程都被監視器拍下。顧客見狀在Dcard上發文引起關注，而周氏蝦捲也立即出面發出聲明回應。

▲網友發文表示看到「周氏蝦捲」店員把廚餘回丟滷味桶。（圖／翻攝Dcard）

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網友在Dcard發文「親眼看到店員把吃剩的食物丟回滷鍋裡」，表示看到店員把隔壁桌吃剩的油豆腐回收後，迅速倒回滷鍋。「當下真的傻眼倒不行，雖然無法確定那些炸物的最終去向，但看到一個在廚餘桶旁邊的油豆腐被這樣處理是真的覺得蠻噁心的。」

網友表示，後來跟總店店長反應，店長跟網友確認時間地點後，表示可以調閱監視器，後來安平店店長也回電坦承此事，並表示已經將整鍋滷鍋倒掉。事後周氏蝦捲也在該文底下回文道歉，透露該員工已經解聘，

▲發生回收廚餘事件，周氏蝦捲小老闆出面回應。（圖／翻攝Dcard）

以下為周氏蝦捲回應全文：

貴客人您好，我是小老闆

非常抱歉，針對有客人反映「員工將廚餘倒回鍋中」的嚴重事件，我們深感遺憾並高度重視。

我們在此鄭重聲明：店內所有食材皆應符合衛生與安全標準，老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示。

針對此事，我將會展開內部調查，並會查明相關事實，絕不姑息任何違反食品安全的行為。若調查屬實，我們也將嚴正處理涉事員工。

希望您能聯繫我，我希望能知道確切的時間（可私訊本帳號）

我們再次對此事件帶來的不安與疑慮，向所有支持我們的客人表達最深的歉意。我們將全面檢討並強化員工教育，絕不容許類似情況再度發生。

▲▼周氏蝦捲店員把廚餘回丟滷味桶。（圖／翻攝Dcard）



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更新

周氏蝦捲旗下品牌目前於全台已有58處營業據點，絕非為節省微小成本而損害品牌信譽之小本經營者。本品牌創立五十餘年，始終秉持誠信經營原則，絕不容許任何有損企業形象之行為。

針對本次事件，涉事員工已予以即刻解聘，老闆亦自事發第一時間即積極面對，毫無迴避之意圖。為還原事實真相，特此公開事件相關影片，供大眾參閱。