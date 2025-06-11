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線上遊戲消費申訴4463件「連4年居冠」　房屋類糾紛增加擠進前5

▲▼行政院消保處公布去年消費糾紛前5類型排名，線上遊戲連續四年排名第一。（圖／CFP）

▲行政院消保處公布去年消費糾紛前五類型排名，線上遊戲連續四年排名第一。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

行政院消費者保護處今（11日）公布113年全國共受理7.7萬件申訴及調解案，較去年減少1389件。申訴案共6.1萬件，占全國申訴及調解案件近8成。排名前5名申訴類型分別為「線上遊戲、運輸、食品、服飾皮件及鞋類、房屋」，占申訴案件29%，其中「線上遊戲」已連續4年排名第一，但件數大減36.70%。

消保處表示，113年度全國受理消費申訴及調解案件共7萬7293件，較上一年度7萬8682件，減少1389件。113年度第1次申訴案件共計6萬1291件，占全國申訴及調解案件近8成。排名前五名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「房屋」，共計1萬7485件，約占第1次申訴案件29%。

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113年前五名當中，消保處分析，前四名「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」，與前一年相同，前一年第五名「補習班」則由「房屋」取代。前四名除「運輸」類案件量較上一年度增加9.36%外，其餘3類件數均減少，第五名「房屋」類的申訴案件與上一年度大致相當，微幅上升0.3%。

▲▼行政院消保處公布去年消費糾紛前5類型排名，線上遊戲連續四年排名第一。（圖／消保處提供）

▲行政院消保處公布去年消費糾紛前五類型排名，線上遊戲連續四年排名第一。（圖／消保處提供）

其中線上遊戲類從前一年的7051件，減少到4463件，減幅達36.70%。消保處說明，線上遊戲類申訴案件大減，主要是消保處和數位發展部共同協商因應措施，並加強宣導。

針對線上遊戲的消費爭議，消保處提醒請業者確實遵守「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並充分揭露中獎機率及遊戲管理規則等契約重要資訊；優化伺服器連線品質，避免遊戲間中斷服務。也請消費者避免違規使用外掛程式進行遊戲，以免衍生遊戲權利遭限制爭議，並優先選擇國內公司發行或代理線上遊戲，發生消費爭議時比較能獲得妥善協助與處理。

另外送平台消費服務也衍生不少爭議，消保處表示，消費申訴類型包括外送平台選購餐點或商品，餐點未送達或收到的商品或餐點與訂購不符，建議業者應建立送餐標準作業程序及妥處客訴；消費者使用外送平台服務前，應先詳閱相關權利義務條款、點餐及送貨流程，收到餐點或商品後應檢查確認，如有履約或會員權益等疑義，應留存相關紀錄、證據，以利主張權益。

此外，有鑑於去年發生數起餐廳食品安全事件，以及消費者申訴購買食品食用後發生身體不適，消保處提醒，為維護消費者食的安全，業者應確實遵守食品安全衛生相關法規，並依法投保產品責任保險；消費者選購食品時應注意包裝是否完整及標示是否齊全，尤應留意有效日期及保存方式，並留存消費憑證。

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