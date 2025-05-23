東南大學招博士管理食堂　年薪75萬...校方表態「絕不內定」

▲南京東南大學。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸東南大學近期發布公開招聘公告，其中，「膳食管理辦公室管理崗」職位，要求應聘者具備食品、營養、烹飪等相關專業的博士學歷，被網友戲稱是「博士進食堂」，引發熱議。對於該職務的收入待遇，工作人員透露，「如果進入後續應聘階段，會有詳細介紹。管理崗一般按國家工資標準執行，科員等級的年薪大致在18萬元人民幣（約75萬元新台幣）左右。」

▲東南大學招聘公告。（圖／翻攝現代快報）

《現代快報》報導，該校此次招聘共開放36個管理崗與5個專技崗，面向社會公開徵才。根據公告內容，膳食管理崗屬正式管理職位，工作內容包括學校食堂菜品開發、核價、品質提升、食品安全隱患排查，以及校園飲食文化建設等，並需協助制定食安風險防控清單與相關制度。

面對引起外界爭議的「博士下廚」說法，東南大學人事處強調，該職位並非炒菜師傅，而是涉及餐飲全鏈條管理的職務，學歷要求是為了尋求具備專業能力且有實務背景的高素質人才，「若有廚師證或了解食堂運營，確實會增加匹配度，但並不表示一定要下廚。」

至於有網友質疑，該職位是否已經內定。對此，校方宣傳部回應稱，「總務處既然提交了招聘需求，必經過校內討論，且該崗位屬於正式公開招聘，絕無內定情況。」

根據公告內容，若應聘者具備博士學歷或5年以上相關工作經驗，且表現優異，將可優先納入編制聘用；其餘則依非編人事代理方式辦理。據了解，過去小米公司、北京大學等也曾聘用具食品營養專業背景的碩博士人才投入校園或企業餐飲管理。