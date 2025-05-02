▲日本革命性營養科學來襲！佳格食品集團獨家引進專利胺基酸。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

隨著民眾健康意識抬頭，透過蛋白質來增肌成為許多人的日常，不過近期在日本，卻流行直接攝取胺基酸來補充營養，讓增肌更效率，佳格食品集團看準這股趨勢，與日本百年食品大廠進行獨家販售合作，引進日本最新的革命性胺基酸成分Amino L40，滿足消費者增肌營養需求。

▲佳格食品集團與日本百年食品大廠進行獨家販售合作，引進日本最新的革命性胺基酸成分Amino L40。

佳格食品集團永續長陳文琪指出，「這次佳格食品集團跟日本味之素集團合作，希望能夠導入革命性的胺基酸對策，Amino L40擁有優質的黃金比例4比6，含有40%白胺酸及60%其他8種必需胺基酸，可以提供台灣消費者，全線蛋白質的補充，從小朋友到運動族群到熟齡族群，都有適合的產品，助不同族群消費者以更高效、低負擔的方式補足日常營養需求。作為台灣代表性的食品集團，我們期待讓每位消費者能輕鬆地在日常生活中取得所需營養，提升健康生活品質，未來也會持續朝向科學化，更深耕精準營養的發展，推動台灣機能性食品市場的擴展」。

▲佳格食品集團永續長陳文琪(左)、佳格國際科研中心營養食品群副理羅文協(右)。

佳格國際科研中心營養食品群副理羅文協進一步說明，「Amino L40是日本味之素集團開發將近二十年，全心打造了明星級的指標性的原料，已經有了超過十幾篇的人體臨床實驗科學認證，以及超過三十個以上的多國的科學專利，有非常紮實的科學理論基礎，證實它的功效性，Amino L40是一個非常安全的原料，而且它的運用性非常廣，我們先推出了一系列的產品，包括成人營養品、乳品、奶粉、優格等系列產品，後續也會導入佳格集團的明星性的商品，像是燕麥、穀物、穀飲等，希望幫助國人在營養健康上面，能夠更有效率的增肌減脂」。

▲佳格食品集團旗下多款明星商品打造全新「Amino L40系列」，包含成人營養品、乳品、奶粉、優格等。

全新革命性胺基酸對策在日本市場早已掀起熱潮，日本市面上不少商品都陸續加入這項配方。味之素集團胺基酸部資深經理長尾健児表示，「集團自成立以來，長期專注在功能性營養成分的科學研究，目前在日本市場上已有多種產品加入Amino L40，包括運動營養飲料、家庭常備食品、點心零食等等，且廣泛受到日本民眾的認可，讓革命性的胺基酸對策逐漸融入各個家庭日常，除了講求好吃之外，也能夠間接增加身體裡面的胺基酸成分」。

▲全新革命性胺基酸對策在日本市場早已掀起熱潮，日本市面上不少商品都陸續加入這項配方。

長尾健児透露，選擇和佳格食品集團合作是因為雙方擁有一樣的理念和願景，「我們非常看好台灣健康食品市場的發展潛力，本次合作的佳格食品集團，長期在台灣推廣健康營養的理念與我們不謀而合，希望透過與佳格食品集團的合作，讓台灣民眾隨時都能輕鬆獲得Amino L40的健康營養，促進身體健康，實現更健康的生活方式，此外，該集團旗下產品的高普及率與企業專業形象，更是我們認為合作的重要基礎，雙方合作能真正實現科學營養的普及與推廣」。

▲一般蛋白質需要經過3至4小時才能被人體分解、吸收，而胺基酸最快30分鐘就能直接被人體吸收。

營養師叮噹補充說明，「蛋白質是身體很重要的營養素之一，日常飲食中蛋、肉、魚、豆類等食物，都能提供豐富的優質蛋白質。不過蛋白質進入體內需要經過消化與分解，轉換為更小的單位胺基酸，才能被人體吸收運用；換句話說，胺基酸就是構成蛋白質的最小單位。蛋白質進入人體後需要耗費3-4小時才會消化、分解，而胺基酸最快30分鐘就能直接被人體吸收，不需經過腸道長時間的消化分解，也能減少腸胃負擔。

目前Amino L40已出現在市面上多款健康食品，讓民眾在日常飲食中就能輕鬆補充到精準的營養成分。隨著這波日本營養科技的導入，預計也將掀起一波新風潮，未來營養健康市場發展將備受矚目。