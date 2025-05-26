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抽驗不漏項　台東端午食品檢驗合格率百分百

▲台東端午食品抽驗30件全數合格。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東端午食品抽驗30件全數合格。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

端午節將至，為保障民眾飲食安全，台東縣衛生局日前針對縣內傳統市場、超市、大賣場及粽子製造業等地展開端午應景食品抽驗與稽查，檢驗項目涵蓋粽子、醃漬蔬果、豬肉、乾料等常見節慶食材。此次共抽驗30件樣品，檢驗結果全數符合食品安全相關法規，未檢出違規添加物。

衛生局指出，針對常見的防腐劑、漂白劑（二氧化硫）、過氧化氫等可能違規物質進行詳細檢測，同時對生鮮肉品抽驗乙型受體素（21項）、對芝麻產品則進行環氧乙烷檢驗，結果均顯示安全無虞。此外，也查核3家粽子製造業者的作業環境與產品標示，皆符合規定，販售業者方面共查核12家，其中7家首次合格，其餘5家則在後續複查後達到衛生標準。

為提升消費者食安意識，衛生局提醒，購買各類乾貨與醃漬蔬果時，應選擇色澤自然、無刺鼻氣味的產品，避免購買色澤過白或鮮豔異常的食品。民眾在製作鹼粽時，亦應避免使用非法添加物如硼砂，並可改用衛福部公告可合法使用的「三偏磷酸鈉」作為替代品，不僅能有效防止粽葉與粽身黏著，還能改善粽子的口感與彈性。

衛生局也提醒，選購食品應選擇來源可靠、有清楚標示的商品，無論散裝或包裝品，皆應注意保存條件與有效期限，避免購買色澤過於鮮豔、異常脆硬或有異味的商品。如對食品安全有任何疑慮，民眾可撥打089-331172洽詢衛生局食品藥政科，確保端午節期間的飲食安心與健康。

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