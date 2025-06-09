涉性平硬現身畢典！受害女大生崩潰提告　網轟逢甲：恐影響報到率

▲逢甲大學畢業典禮日前在爭吵聲中落幕，但大票畢業生權益受影響，逢甲大學至今未出面說明。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市逢甲大學畢業典禮日前在吵鬧中驟然畫下句點，讓畢業師生、家長痛批不已。一名男畢業生涉及性平事件，校方曾其溝通希望他不要參加典禮，但男方卻仍堅持前往，引發女畢業生家長不滿，而會讓女方家長怒不可抑的原因，係因男方在4月底對女學生伸狼爪，女方趁隙逃離，並在友人及校方陪同下報警驗傷提告。

▲讓各界更爆氣的事情，對於畢業典禮如此重大儀式，出現衝突，校方卻無作為，最後竟擺爛走人，直接讓典禮「放水流」。（圖／jaxxcob_gdc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



據了解，今年4月底，該校一群同學前往逢甲附近KTV唱歌，男、女學生雙方都認識，結束後男方以返家同方向為由，提議跟女學生一起走路回家，未料男方卻向女學生伸出狼爪，後來女方趁男不注意時逃走，向友人求救並前往醫院驗傷，並在5月1日由校方陪同前往警局報案。

但讓各界更爆氣的事情，對於畢業典禮如此重大儀式，出現衝突，校方卻無作為，最後竟擺爛走人，直接讓典禮「放水流」，留下全場錯愕的畢業生及家長；此外，也有網友點出逢甲再不出面說明往後此類似事情，恐影響下學年度的報到率吧！