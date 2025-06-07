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葉丙成陷性平、圖利爭議　台大校長：回來任教沒問題

▲▼台大校長、招聯會召集人陳文章。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章今日談及葉丙成事件。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／綜合報導

教育部政務次長葉丙成疑似洩漏性平案受害者身分，成為教育部第一位被送性平會調查的次長，後來又被指控涉及圖利。由於葉丙成目前是由台大借調到教育部，台大校長陳文章今(7日)表示，葉丙成借調期是到明年10月，之後想回台大任教也沒問題，因為他本來就是台大教師。

台大之前發生性平案件，葉丙成因在臉書提及該案，遭外界質疑洩漏受害人隱私，後來民進黨立委發表聲明譴責，教育部也火速將此案交由性平會審議。葉丙成請假暫停職務配合調查後，又被週刊爆料，他在任內推動AI教育賽事，遭指控未利益迴避、涉嫌圖利；葉丙成則發表聲明否認圖利一事。

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▲▼教育部次長葉丙成表示，因應AI時代來臨，教育部將成立專案辦公室，推動跨領域學士。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部次長葉丙成深陷風波。（資料照／記者許敏溶攝）

由於葉丙成是由台大借調到教育部擔任政務次長，台大校長陳文章今日在校務會議後受訪時指出，性平事件目前由教育部調查中，如果有需要學校配合，一定會提供資料；至於圖利爭議，看媒體報導才知道，如果台大有接獲外界檢舉，有立案的話學校才會處理。

媒體追問，葉丙成如果離開政務官位置，是否歡迎他回台大任教？陳文章回應，葉丙成是台大教師，現在教育部發揮能力，借調期到明年10月，還有一段時間，之後想回學校任教當然沒有問題。

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