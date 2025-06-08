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逢甲大學畢典荒唐取消挨轟裝死　網1事改罵男學生：故意鬧這齣

▲畢業。（圖／翻攝pexels免費圖庫）

▲逢甲大學畢業典禮遇到家長因性平事件衝突，風波演變至今，輿論也不滿事件中的男大生為己之私到校。（圖／翻攝pexels免費圖庫）

記者游瓊華／台中報導

逢甲大學日前畢業典禮發生家長因學生性平事件起衝突，最後僵持2小時未果。離譜的是，校方見協調未果，竟當著所有參加畢典的學生、家長面前宣布取消儀式後離開，令其他家長無法接受，痛罵校方以及「引戰」家長。但知情人士透露實情，砲轟男方明知不可為而為之，女方家長為保護孩子站出來，此消息昨也在學校社團發酵，不少網友改挺女學生家長，砲轟男學生為一己之私毀掉畢業典禮，輿論風向大轉。

網友在Threads上留言挺女方，「男方畢典還故意到場鬧這齣，還女方現必須承受典禮取消的言論壓力，根本二度傷害，女方維護自己的權利非常勇敢！真的心疼」、「如果自己是女方家長，會先跟現場其他家長道歉後，直接先賞男的巴掌再說」、「男方為一己之私毀掉逢甲全校畢業典禮」。

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▲▼ 。（圖／@Jacob Chong授權引用）

▲逢甲大學畢業典禮事件之今，網路原本一面倒砲轟女方家長。（圖／@Jacob Chong授權引用）

知情人士表示，為保護女學生，依規定男學生不得參加畢業典禮，但男方不僅參加，還帶上家長，校方請男方離開，男方不肯，女方家長怒不可抑，才會在典禮上直接點名，男方家長還因此才知道兒子做了什麼事。

網友除了砲轟男方，更痛批學校作法荒腔走板。校方也緊急發出聲明稿，表示已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

拒絕性騷擾,請撥打110、113。

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