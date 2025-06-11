屏東美和科技大學舉辦特色畢業典禮　感動啟程

▲美和科技大學畢業典禮。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

美和科技大學六月初隆重舉辦為期四天、共五場的「畢業文化祭」，為114年畢業生量身打造五場別具意義的特色畢業典禮。從資源教室特教生、原住民族學生的專屬儀式，到全校聯合畢業典禮，再到壓軸的ROTC校外夕陽畢業典禮，學校以溫柔卻堅定的方式，讓每位畢業生帶著感動與榮耀啟程。

活動首日由學務處資源教室舉辦，畢業形式由學生自行討論規劃，師長協力圓夢，打造溫馨感動、充滿祝福的畢典儀式，讓特教生以自己的方式告別校園，展開人生新篇章。

第二天由原住民族學生資源中心策劃，以布農族文化為主題，舉辦成長祭儀、族語祝福與射耳祈福，連畢業證書也以各族群族語製作，展現700位原民生的文化底蘊與族群驕傲。讓畢業典禮從知識走向文化承擔的轉捩點。布農族耆老離場時說：「這才是真正屬於我們布農的慶典。」一語道出儀式的文化深意與傳承價值。

第三天連辦兩場大型畢典，橫跨各院系學制，每場逾1,500人參與，彷彿畢業嘉年華會。全校師長齊聚，懷著「嫁女兒」的心情，歡送畢業生離校。從活動規劃、流程安排到每一細節的用心，都展現美和團隊的高效執行力與凝聚力。

壓軸的第五場畢典，ROTC教育中心選在校外潮州鐵道園區舉行。在夕陽下、湖畔邊，畢業生與師長、夥伴、家人齊聚談天賞表演，氣氛溫馨動人。由三年級學生負責規劃、執行，為四年級學長姐打造最特別的歡送儀式，也展現中心強調「自律、嚴格、堅持」的教育理念與訓練成果。

學務長兼教育中心主任黃其彥說，「我們無法保證每個人都一帆風順，但我們始終堅持做對的事，陪伴學生走過疫情、挑戰與任務，希望他們未來都能擁有優質的態度、過人的執行力與永遠的正向思考能力。」

校長王建臺提到，美和科大珍視每一位學生，從第一場到最後一場畢典，無論是校本部、學務處、資源教室、原資中心、ROTC教育中心，或是全校各處室的合作，這四天的畢業文化祭展現出美和科大「以學生為本」、「多元包容」的教育理念。每一場都是對學生最深的祝福，也是對教育使命最真誠的實踐。「今日你以美和為榮，他日美和以你為傲。飛吧，畢業生們！」。