小琉球旅行滑新聞驚見「我的車子在台灣自撞」　離奇真相曝

記者陳崑福／屏東報導

吳姓女子將自小客車寄放在屏東縣新園鄉一家停車場後，全家到小琉球旅遊，她上網滑到車禍新聞，發現竟是自己的車子被開出去發生車禍！轄區東港警分局發出，案發前，吳女的自小客車被因案遭通緝的吳姓男子開走，載張姓女友到屏東縣瑪家鄉玩，被警方攔截查獲，吳被逮捕歸案後，張女開車返回新園時自撞。

▲被偷的自小客車自撞新園鄉鹽埔漁港。（圖／記者陳崑福翻攝）

車主林姓女子（9日）網路po文表示，5月20日全家都在小琉球旅遊，她無意間上網看到車禍新聞，發現自己的車子竟已成新聞主角，才發現停放在新園鄉某間停車場的車，竟被不明人士開走，還嚴重自撞。

轄區的東港警分局接獲訊息展開調查，發現該車輛自撞時是由19歲張姓女子駕駛，19歲的張女指出，23歲的吳姓男友19日開著該車載她屏東縣瑪家鄉玩，因行跡可疑，被警方盤查發現竟是詐欺通緝犯，男友於是遭警方逮捕歸案，而吳被逮時告訴警方車子是「朋友的」，員警查詢後因為車籍無異狀，也沒有報案失竊，因此就讓張女開車開走，沒想到她返回新園鄉途經鹽埔漁港附近時，發生自撞分割島意外，東港警方將追究吳的竊盜刑責。

警方調查，吳男曾在該停車場工作過，研判掌握車主用車狀況，利用車主到小琉球旅遊時下手偷車，載女友出遊，將借提偵訊，依竊盜罪嫌送辦。