賴清德給警專畢業生3期許　強調犯罪手法不斷翻新應終身學習

▲總統賴清德出席「臺灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日出席「台灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」時，給所有畢業生三個期許，要大家終身學習，由其科技日新月異，犯罪手法不斷翻新；他也期許大家，要從人民的需要看見自己的責任，同時期許大家要團結互助，同舟共濟。

賴清德致詞時首先表示，恭喜各位專科警員班正期組42期的同學經過2年的努力學習與嚴格訓練，終於要畢業了。非常榮幸參加大家的畢業典禮，因為各位的畢業，代表國家又有一批專責維護治安、防災救險、捍衛海疆，具有遠大抱負的年輕人，即將肩負起守護國家與社會安全的重責大任。

賴清德指出，警察、消防和海巡都不是一般職業，而是守護人民生命財產安全的重要志業。他感謝大家選擇這一條不簡單的道路，為國家與社會貢獻力量；也感謝家長們支持孩子們的選擇，協助他們勇往直前，實現理想，以及所有辛勞付出的師長們，以專業知識和卓越智慧引導學子們成長茁壯，培養出人民重要的守護者。

賴清德提到，無論警察、消防還是海巡的工作都非常辛苦，但包括在場同學還有大家的學長姐，都具有高度的使命感以及為民服務的熱忱，只要國家有任務、民眾有需要，都是使命必達。

賴清德表示，今天同學們即將踏出校門，除了恭喜大家邁向新的階段，也對大家有三個期許。首先，畢業不是追求知識與專業的終點，而是終身學習的起點，期許各位同學要對新事物永遠保持好奇心。特別是科技日新月異，犯罪手法不斷翻新，加上氣候變遷、威權主義的擴張挑戰，都對人民生命財產安全帶來威脅。

賴清德認為，面對這些新興挑戰，大家除了要汲取各方的經驗，累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民的安全。

賴清德說，第二，期許大家從人民的需要看見自己的責任，就像前教宗方濟各所說：「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」。大家手中的公權力是人民所賦予，用來保護弱勢、維護人民權益、落實公平正義，相信大家一定能夠不負所托，秉持視民如親的精神，持續精進為民服務的工作。

接著，賴清德說，第三是期許大家要團結互助，同舟共濟。去年他上任後，全力提升臺灣的全社會防衛韌性，希望透過強化國防、民生、災防、民主4大韌性，讓國家能夠因應各種挑戰，穩健前行。

賴清德指出，提升全社會防衛韌性的工作是跨部會、跨領域、跨專業、公私協力的工作，無論各位未來在哪一個工作崗位，都是提升台灣社會韌性的關鍵骨幹，大家一定要團隊合作才能發揮一加一大於二的功效，提升行政效能，確保國家的安全與社會的安定。

賴清德強調，未來政府也會進一步建立更具韌性的公共安全保障體系，讓站在第一線執勤的大家都能感受到國家的重視、社會的支持及制度的保障。他說，政府會持續投注大量資源，改善工作環境，提升福利及各項執勤裝備，讓警、消與海巡同仁，能夠獲得更大的支持，也讓大家能夠發揮更大的力量。

▼總統賴清德出席「臺灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」。（圖／總統府提供）

