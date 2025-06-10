　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德給警專畢業生3期許　強調犯罪手法不斷翻新應終身學習

▲▼總統賴清德出席「臺灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「臺灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日出席「台灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」時，給所有畢業生三個期許，要大家終身學習，由其科技日新月異，犯罪手法不斷翻新；他也期許大家，要從人民的需要看見自己的責任，同時期許大家要團結互助，同舟共濟。

賴清德致詞時首先表示，恭喜各位專科警員班正期組42期的同學經過2年的努力學習與嚴格訓練，終於要畢業了。非常榮幸參加大家的畢業典禮，因為各位的畢業，代表國家又有一批專責維護治安、防災救險、捍衛海疆，具有遠大抱負的年輕人，即將肩負起守護國家與社會安全的重責大任。

賴清德指出，警察、消防和海巡都不是一般職業，而是守護人民生命財產安全的重要志業。他感謝大家選擇這一條不簡單的道路，為國家與社會貢獻力量；也感謝家長們支持孩子們的選擇，協助他們勇往直前，實現理想，以及所有辛勞付出的師長們，以專業知識和卓越智慧引導學子們成長茁壯，培養出人民重要的守護者。

賴清德提到，無論警察、消防還是海巡的工作都非常辛苦，但包括在場同學還有大家的學長姐，都具有高度的使命感以及為民服務的熱忱，只要國家有任務、民眾有需要，都是使命必達。

賴清德表示，今天同學們即將踏出校門，除了恭喜大家邁向新的階段，也對大家有三個期許。首先，畢業不是追求知識與專業的終點，而是終身學習的起點，期許各位同學要對新事物永遠保持好奇心。特別是科技日新月異，犯罪手法不斷翻新，加上氣候變遷、威權主義的擴張挑戰，都對人民生命財產安全帶來威脅。

賴清德認為，面對這些新興挑戰，大家除了要汲取各方的經驗，累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民的安全。

賴清德說，第二，期許大家從人民的需要看見自己的責任，就像前教宗方濟各所說：「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」。大家手中的公權力是人民所賦予，用來保護弱勢、維護人民權益、落實公平正義，相信大家一定能夠不負所托，秉持視民如親的精神，持續精進為民服務的工作。

接著，賴清德說，第三是期許大家要團結互助，同舟共濟。去年他上任後，全力提升臺灣的全社會防衛韌性，希望透過強化國防、民生、災防、民主4大韌性，讓國家能夠因應各種挑戰，穩健前行。

賴清德指出，提升全社會防衛韌性的工作是跨部會、跨領域、跨專業、公私協力的工作，無論各位未來在哪一個工作崗位，都是提升台灣社會韌性的關鍵骨幹，大家一定要團隊合作才能發揮一加一大於二的功效，提升行政效能，確保國家的安全與社會的安定。

賴清德強調，未來政府也會進一步建立更具韌性的公共安全保障體系，讓站在第一線執勤的大家都能感受到國家的重視、社會的支持及制度的保障。他說，政府會持續投注大量資源，改善工作環境，提升福利及各項執勤裝備，讓警、消與海巡同仁，能夠獲得更大的支持，也讓大家能夠發揮更大的力量。

▼總統賴清德出席「臺灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「臺灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭書瑤告社區主委！不滿撕公告照片曝光
63歲庾澄慶罕見露面　憔悴悼念好友：是很深的打擊
快訊／郭書瑤突現身北檢
20歲刺青男逆向！重機騎士噴2圈畫面曝　滿地鮮血
快訊／板橋小黃闖紅燈　女騎士遭撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

罷綠崩盤！朱立倫神隱多日　明中常會將拋「三階熱戰」重大宣示

快訊／退輔條例修正三讀　恢復上校以上退役軍官子女教育補助

女官兵控少將成家麒性騷！顧立雄怒拔官　國防部：如屬實依規懲罰

節能家電退稅延長至2029年　張智倫喊話政府「精進退稅流程」

賴清德給警專畢業生3期許　強調犯罪手法不斷翻新應終身學習

快訊／貨物稅三讀　節能家電減稅延長至2029年底

扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

頒獎被公主抱讚學生力氣大　蔣萬安語塞：一年比一年越激烈...

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

罷綠崩盤！朱立倫神隱多日　明中常會將拋「三階熱戰」重大宣示

快訊／退輔條例修正三讀　恢復上校以上退役軍官子女教育補助

女官兵控少將成家麒性騷！顧立雄怒拔官　國防部：如屬實依規懲罰

節能家電退稅延長至2029年　張智倫喊話政府「精進退稅流程」

賴清德給警專畢業生3期許　強調犯罪手法不斷翻新應終身學習

快訊／貨物稅三讀　節能家電減稅延長至2029年底

扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

頒獎被公主抱讚學生力氣大　蔣萬安語塞：一年比一年越激烈...

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

「鑫豐輪」烏坵觸礁將沈沒　船體漏油環保局急設攔油索

王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀

今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回

沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

房市變局中的最強後盾！永慶房產集團加盟總部啟動全台分享會　揭密百億業績心法

王牌塞爾燃燒7局狂飆11K　勇士終止7連敗主帥長舒一口氣

預約年度最佳美技！　運動家克拉克上演攀牆接殺　隊友抱頭傻眼

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

政治熱門新聞

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

驚爆北檢竟問「主臥大床有沒有別人睡過」 陳佩琪：當下冷汗直冒

史哲將任高鐵董事長！　黃健豪攤過去經歷嗆：念書有什麼用

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

2026高雄信賴？賴瑞隆聲勢上漲　「賴柯對決」態勢漸明朗化

頒獎被公主抱讚學生力氣大　蔣萬安語塞：一年比一年越激烈...

快訊／貨物稅三讀　節能家電減稅延長至2029年底

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

史哲將任高鐵董事長　行政院證實已核定人事案

女官兵控少將成家麒性騷！顧立雄怒拔官　國防部：如屬實依規懲罰

昔因「薯條軟掉」罵下屬！　吳宗憲諷：相信史哲能扮演好「董事長」

批吳靜怡哭哭啼啼演爛戲　溫朗東質疑踢館送頭為「助蔡壁如反罷」

藍民調／北市54％民眾反罷免　蔣萬安滿意度輾壓賴清德

更多熱門

相關新聞

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　畢業生崩潰

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　畢業生崩潰

今年首颱「蝴蝶」有機會在週四生成，將影響各地天氣。高雄科技大學14日將在建工校區舉行實體畢業典禮，但校方決定不延期，並提早曝光雨天備案，將建工校區主場地移至中正堂室內舉辦，其他4校區副場地則是連線看直播。消息一出學生氣炸，不滿4年前就讀高中職時，因為疫情沒有畢業典禮，如今4年後大學畢典的儀式感也要被剝奪。校方今(10日)表示，大方向以實體舉辦為目標，12日則是雨備最後決策日。

助國民黨抗罷免　黃國昌：一定會號召選民出來向賴清德說不

助國民黨抗罷免　黃國昌：一定會號召選民出來向賴清德說不

鄭光遠7月降薪接掌台鐵　產工喊「提升安全和待遇」2訴求

鄭光遠7月降薪接掌台鐵　產工喊「提升安全和待遇」2訴求

藍委：史哲接高鐵董事長踐踏專業！　更非「派系分贜提款機」

藍委：史哲接高鐵董事長踐踏專業！　更非「派系分贜提款機」

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

關鍵字：

賴清德專科警員班畢業典禮安全警察

讀者迴響

熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面