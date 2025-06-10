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末班公車守護國三生太感動　戴晨志現身芳苑國中...鼓勵偏鄉學子

▲勵志作家戴晨志今天清晨南下彰化參加芳苑國中畢業典禮。（圖／芳苑國中提供）

▲勵志作家戴晨志(右)今天清晨南下彰化參加芳苑國中畢業典禮與歐同學合照。（圖／芳苑國中提供）

記者唐詠絮／彰化報導

就讀芳苑國中三年級的歐姓學生，學校晚自習後，總有一位暖心的員林客運司機楊文對，會默默等他搭上末班公車，才會開車。這份無聲的守護，讓歐同學深受感動，並在畢業前夕親手製作卡片，向他表達感謝。這個溫馨故事不僅在網路上引發熱議，勵志作家戴晨志今(10日)也特地天還沒亮，就從台北開車出發，出席該校的畢業典禮，鼓勵偏鄉學子努力上進開創人生。

這份溫暖的緣分，其實源自一個美麗的誤會，歐同學原本以為「公車都會等人」，直到今年4月某天，他因生病請假未搭車，隔天到校時，學務主任告訴他「昨晚公車司機在站牌等了你很久」，他才明白，原來司機楊文對每天到站時都會特意停留，確認他上車後才繼續開車，而這個習慣已持續了整個學期。

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▲勵志作家戴晨志今天清晨南下彰化參加芳苑國中畢業典禮。（圖／芳苑國中提供）

▲勵志作家戴晨志今天清晨南下彰化參加芳苑國中畢業典禮。（圖／芳苑國中提供）

司機叔叔的細心與體貼，讓歐同學既驚訝又感動，也讓他意識到，這份「理所當然」的便利，背後藏著一份無私的關懷，因此他上周在校長的陪同下，送給楊叔叔一張感謝卡，學校也致贈感謝狀，感謝楊文對的無私奉獻，而楊文對「等一個人的公車」暖舉更讓無數的網友讚爆。

校長黃天助透露，學校今天上午舉行畢業典禮，勵志作家戴晨志今天清晨4點30分從台北出發到學校，要與歐同學見一面，由於他喉嚨不舒服，現場沒有致詞，但仍贈20多冊書籍給學校，藉此鼓勵學生持續學習上進，全校的學生都相當感動。

▲勵志作家戴晨志今天清晨南下彰化參加芳苑國中畢業典禮。（圖／芳苑國中提供）

▲員林客運司機楊文對等歐同學放學，校長送感謝狀。（圖／芳苑國中提供）

黃天助指出，司機楊文對的低調付出，不僅守護了學子的返家路，更在無形中為社會注入一股暖流，提醒大家「真正的善良，往往就藏在那些不經意的等待與堅持之中，在這群偏鄉孩子心中種下懂得感恩最珍貴的種子，也期待畢業的學生們往後都能在自己的舞台上發光發熱」。

▲勵志作家戴晨志今天清晨南下彰化參加芳苑國中畢業典禮。（圖／芳苑國中提供）

▲勵志作家戴晨志贈芳苑國中20多冊親筆簽名著作。（圖／芳苑國中提供）

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