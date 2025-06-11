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「馬習三會」誘馬英九參加海峽論壇？　蕭旭岑斥假消息：沒安排

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九今年將率團參加在中國福建廈門舉辦的第十七屆海峽論壇，展開為期兩周的參訪行程，傳出中國是以商談「馬習三會」為誘因，力邀馬英九出席。不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11日）嚴正駁斥，這幾天的消息全部都是假消息，相關活動沒有安排，去年馬英九與中國領導人習近平就見過面了，他們有必要去什麼「馬習三會」嗎？

▲▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者許靖騏攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑強調，此行絕沒有「馬習三會」的安排。（圖／記者許靖騏攝）

蕭旭岑表示，兩岸情勢目前是前所未有地嚴峻，但情勢越是嚴峻，越有交流的必要；尤其在美國總統川普祭出關稅戰後，全球局勢丕變，兩岸關係和平穩定更顯重要。馬英九願意以實際行動，盡其所能推展兩岸交流，建造兩岸和平的橋樑，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑也提到，網紅「館長」陳之漢昨天去上海，光是吃個宵夜的影片，就破百萬人次觀看，台灣很多朋友跟他說，兩岸最好不要打仗，要像這樣交流；甚至，總統賴清德提出併購說之後，美麗島電子報只有7.8％民眾堅決反對兩岸協商談判，代表有9成民眾支持兩岸交流協商，所以真的不懂，陸委會為什麼要一昧打壓任何到中國參訪的人士。

蕭旭岑說，馬英九做為一位重要人士，願意身體力行，帶著台灣年輕學子走走看看，像「館長」到上海一樣，兩岸本來就不需要打仗，而是需要多交流來往，既然賴清德都提出用交流替代對抗，為何要阻止台灣人到中國去？

至於傳出中國是以商量「馬習三會」為誘因的說法，蕭旭岑回應，這幾天的消息全部都是假消息，去年「馬習」就見面了，還有必要去什麼「馬習三會」嗎？根本沒有安排，各種揣測、留言都是不對的，他們只是單純去做兩岸交流，海峽論壇過去舉辦16年，民進黨過去執政10年也沒有阻止過，實在不懂今年為何特別嚴重？

大罷免氛圍下，國民黨中央今年沒有派遣副主席等高層黨務人士與會。蕭旭岑說，自己上禮拜就已經跟國民黨中央會報了，據了解，國民黨也會派大陸事務部的主任林祖嘉參加，且國民黨內不應該有壓力，今天主流民意是兩岸交流，這樣的出訪對國民黨有加分，連美麗島電子報都顯示有9成民眾希望兩岸協商跟談判，館長直播人數也說明一切，國民黨不該進入民進黨設下的陷阱，所謂的統戰之說，中華民國法律沒有提過統戰兩字，這是沒有法律依據的，台灣人也要有自信，到中國去展現自由的面貌，「為什麼不去想，是我們去統戰別人？」

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