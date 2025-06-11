分析「吳靜怡踢館翻車」對大罷免影響　媒體人：拉了藍軍士氣一把

▲吳靜怡踢館徐巧芯說明會 。（圖／翻攝直播畫面）

記者郭運興／台北報導

政治評論員吳靜怡日前參加國民黨立委徐巧芯反罷活動，未料上台遭到全場圍剿。吳靜怡則在節目淚崩聲稱，自己是里民，只是去聽說明會遭到設局。對此，媒體人羅旺哲10日分析此舉產生的「罷免影響」，他認為，吳靜怡踢館當天，藍軍正好碰到罷雙吳失敗，不少支持者相當失望，但這件事一爆發，瞬間讓藍營抓到救生圈，說是吳靜怡拉了藍軍士氣一把，也不為過，但罷免局勢仍是31比0，要因為單一事件，翻轉局勢，有些困難。

羅旺哲表示，吳靜怡踢館徐巧芯，引發討論，成為大罷免的火熱議題，聊聊這件事之後所產生的效應，先講綠營的部分，在踢館爭議發生後，看到報導，有親綠人士、名嘴，希望吳靜怡「低調一陣子」，甚至「休息一週」，甚至社群上有青鳥「出征」，更有人質疑「政治血統」。

羅旺哲說，顯然，綠營很清楚知道，即便吳靜怡說像是被霸凌，不認自己佔下風，但政治效應上，這一齣對綠的大罷免局勢來說，非常尷尬。

另外，羅旺哲提到，藍營的部分。吳靜怡踢館的當天，藍軍正好碰到罷免雙吳失敗，尷尬又無言的結局，引起不少藍營支持者失望，甚至認為國民黨真的沒救了，連罷免都不會罷。

羅旺哲直言，但吳靜怡這件事一爆發，瞬間讓潰散的藍營士氣，有人茶餘飯後的話題，猶如溺水時，抓到救生圈，士氣沒有沉下去。所以，說是吳靜怡踢館，拉了藍軍士氣一把，也不為過。

羅旺哲認為，至於，這件事情，只能說是拉了藍軍士氣一把，不能說是影響結果，畢竟會不會影響到後續的大罷免局勢，這很難說。距離投票還有一個多月，目前藍軍面對罷免局勢是31比0，要因為單一事件，翻轉整個局勢，有些困難。

最後，羅旺哲強調，大罷免結果重點，仍是藍軍能不能振作，讓更多的非綠選民，願意站出來投票，否則如果以罷雙吳失敗的情況來看，就怕民眾已經對在野黨，產生灰心。

▼媒體人羅旺哲。（圖／資料照）