馬英九將第四度訪陸　國台辦：兩岸交流合作不能斷

▲前總統馬英九。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

第17屆海峽論壇6月15日在福建廈門開幕，馬英九基金會今（11）日稍早宣布，前總統馬英九將出席。大陸國台辦隨後也表示，歡迎馬英九率團來訪，並強調當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，應大陸方面邀請，馬英九將於6月14日至27日，率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的「第十七屆海峽論壇」活動和在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶著臺灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」，並出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上表示，「中國國民黨前主席」馬英九先生將率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第17屆海峽論壇、2025年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動等並參訪。

朱鳳蓮強調，「我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關的活動安排，並提供必要的便利」。她指出，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。

朱鳳蓮表示，「我們一如既往地歡迎台灣各界人士和廣大台灣同胞常來大陸走走、參訪交流，與我們攜手加強交流合作，傳承弘揚中華優秀傳統文化，致力推動中華民族偉大復興」。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

海峽論壇將於15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期一周，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。

陸委會早已表態，「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，亦不得與陸方合作辦理；同時，禁止中央機關人員參與，建議我地方政府人員勿出席相關活動。