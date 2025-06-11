罷免藍委全台破130萬連署　柯建銘：國民黨走入歷史日子恐怕不遠了

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

在藍營以罷制罷全面受挫後，大罷免二階送件罷免藍綠委比數來到31：0，而全台連署罷免藍委份數已累積破130萬人。民進黨團總召柯建銘11日深夜在臉書發文表示，罷免設置了許多高門檻，以致於歷次罷免行動成案者少，國民黨誤以為公民罷團不夠堅定因而輕忽，卻「千里之堤，潰於蟻穴」，民進黨團能做的就是草船借箭才能救台灣，而各地罷團提交罷免連署書早已超過了130萬份，不啻如130萬計「當頭棒喝」，但國民黨除了集體作弊外，完全沒有反省檢討，那就意謂著國民黨走入歷史的日子恐怕已不遠了。

柯建銘表示，31席國民黨立委已在公民大罷免的怒潮下，達到了第二階段罷免連署的法定門檻。換言之，這31席立委已經確定將面臨各所屬選區選民的「票決」。這就使得原本在本屆立法院僅比民進黨多一席而擁有52席的國民黨，在大概率上肯定會喪失多數黨的地位。甚至於，連原本以62比51輾壓民進黨的「在野聯盟」也很有可能會遭到公民大罷免的徹底顛覆，這當然就造成了國民黨的集體恐慌。

柯建銘表示，事實上，根據憲法第17條「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」。但是，為了維持政局穩定，對於罷免權的行使，設置了許多高門檻，甚至於還設計了三個階段，讓公民團體與面臨被罷免的從政者之間，有所溝通、協調、改過和冷靜的緩衝期。綜前所述，囿於罷免案成案所需的各種條件，及其繁瑣又冗長的過程，但選民連署時間卻又相對促迫的情況下，以致於歷次罷免行動成案者少，失敗者多。

對於罷免案，柯建銘回憶，2021年10月，國民黨幾乎舉全黨之力，才將代表台灣基進黨當選台中市第二選區立委的陳柏惟罷免成功。或許國民黨以己度人，誤認為公民罷團或民進黨都不可能有足夠堅定的決心與毅力，克服萬難堅持到底。因此，一再輕敵及誤判形勢的結果，終於面臨31席立委陷入罷免二階的窘況。印證了《韓非子•喻老篇》所謂「千里之堤，潰於蟻穴」的結局。

柯建銘表示，站在被罷免方國民黨的視角以觀之，套句國民黨主席朱立倫5月12日前往內湖街講時，公開痛批柯建銘是「民主社會最大的亂源」、「傷害台灣民主的主要殺手之一」，這番對柯建銘咬牙切齒的批評，儼然視柯建銘為重創國民黨的第一戰犯！在國會31年，路遙絕對知馬力，現在是台灣朝小野大的危機時刻，民進黨團能做的就是喚起民意，草船借箭才能救台灣。

柯建銘回顧，1月22日當天，全台各地推動罷免的公民團體，在聯電創辦人曹興誠的倡議下，成立「反共護台志工聯盟」，把原本各行其是的罷團團結在「反共護台」的旗幟下，呼籲愛台反共之士不分藍綠白，齊心大罷免藍營「通匪」舔共立委，並號召了不少原本「正藍軍」的「反共藍」，如丘衛邦、余宗基將軍等挺身加入大罷免的行動行列。

對於大罷免態勢，柯建銘表示，截至本文發稿為止，各地罷團向選委會提交的罷免連署書早已超過了130萬份。由於這次大罷免，有幾個滿盤綠的縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣市，以及屏東、宜蘭、澎湖等縣並無罷藍連署。換言之，如果以全台合計，願意公開提出個資參加大罷免的反共護台之士，一定會遠遠超過130萬人。

柯建銘強調，這當然是一個絕不容小覷的數目，尤其對於大罷免行動的針對對象中國國民黨而言，更不啻如130計「當頭棒喝」！但是目前所看到的國民黨反應，除了集體恐慌所造成的集體作弊，甚至於抄名冊、幽靈連署等等形同組織犯罪的行為，完全沒有反省，沒有檢討，沒有悔過，如果130萬計當頭棒喝都還未能將國民黨敲醒，那就意謂著國民黨走入歷史、長眠不起的日子恐怕已不遠了。