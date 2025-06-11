馬英九赴中添罷免柴火？　蕭旭岑：這是加分！國民黨不該有壓力

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11）日證實，前總統馬英九將於6月14日至27日訪問中國，並參與於15日舉辦的中國第十七屆海峽論壇，不過，受大罷免氛圍，藍營憂遭貼紅統標籤，不僅藍委冷淡，連國民黨地方縣市首長至今也無人報名。蕭旭岑受訪時則說，黨內不應該陷入民進黨設下的陷阱，也不該有壓力，如果今天台灣主流民意是支持交流，國民黨應該順應，「兩岸交流是加分」。

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑強調，此行並未安排「馬習三會」。（圖／記者許靖騏攝）

蕭旭岑強調，此刻兩岸緊張、局勢變動，兩岸關係要交流不能中斷，馬英九身體力行帶著台灣青年學子走訪大陸；他並提及網紅「館長」（陳之漢）昨晚在上海吃宵夜觀看人數破百萬，台灣朋友也留言說兩岸不要打仗、要交流，那就代表是主流民意，呼籲陸委會、國安會別再阻撓兩岸交流。

對於是否擔憂馬英九赴陸影響大罷免？蕭旭岑說，今天主流民意是兩岸交流，這樣的出訪對國民黨有加分，就連美麗島電子報都顯示有9成民眾希望兩岸協商跟談判，館長直播人數也說明一切，所以國民黨不該進入民進黨設下的陷阱，「所謂的統戰之說，中華民國法律沒有提過統戰兩字，這是沒有法律依據的，台灣人也要有自信，到中國去展現自由的面貌，為什麼不去想，是我們去統戰別人？」

蕭旭岑表示，馬辦已經向總統府申請出訪對岸海峽論壇、中華文化活動，也會帶領學員走河西走廊，行程長達兩周。蕭旭岑也透露，馬辦上禮拜也有向黨中央和朱立倫回報，黨大陸事務部主任林祖嘉也會參加。