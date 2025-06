快訊／洛杉磯緊急狀態　市長宣布「實施宵禁」

▲洛杉磯暴亂延燒多日。(圖/路透)

記者吳美依、詹雅婷/綜合報導

CNN報導,美國加州洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)宣布,洛杉磯進入緊急狀態,市中心部分地區將實施宵禁,「以阻止破壞與掠奪行為」,生效時間為周二(10日)晚間8時,至隔日(11日)上午6時,並且預期持續數日。

巴斯在記者會宣布上述消息,她指出,洛杉磯市總面積502平方英里,而宵禁實施範圍面積約1平方英里。現階段正尋求宵禁措施應持續多久的相關指導,會與民選領袖與執法官員進行磋商,「但我們預期宵禁肯定會持續數日」。

與此同時,她也再次呼籲川普政府結束突襲,「我們不知道這些突襲會持續多久」,但傳言指出將會長達30天,「如果我們想要讓城市恢復和平,我將再次要求政府停止突襲。」

