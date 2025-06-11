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快訊／洛杉磯緊急狀態　市長宣布「實施宵禁」

 ▲▼美國洛杉磯抗議示威。（圖／路透）

▲洛杉磯暴亂延燒多日。（圖／路透）

記者吳美依、詹雅婷／綜合報導

CNN報導，美國加州洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）宣布，洛杉磯進入緊急狀態，市中心部分地區將實施宵禁，「以阻止破壞與掠奪行為」，生效時間為周二（10日）晚間8時，至隔日（11日）上午6時，並且預期持續數日。

巴斯在記者會宣布上述消息，她指出，洛杉磯市總面積502平方英里，而宵禁實施範圍面積約1平方英里。現階段正尋求宵禁措施應持續多久的相關指導，會與民選領袖與執法官員進行磋商，「但我們預期宵禁肯定會持續數日」。

與此同時，她也再次呼籲川普政府結束突襲，「我們不知道這些突襲會持續多久」，但傳言指出將會長達30天，「如果我們想要讓城市恢復和平，我將再次要求政府停止突襲。」

洛杉磯警察局長（LAPD）麥唐納（Jim McDonnell）也表示，「在整座城市連續數天、日益加劇的騷亂後，宵禁是保護生命與財產安全的必要措施」，任何違反宵禁者都將被捕。

他補充說明，宵禁豁免對象，包括街友、指定區域居民、獲信任媒體、公共安全與緊急人員。當局7日逮捕27人，8日逮捕40人，9日有114人落網，10日已有197人。

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