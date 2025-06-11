川普派4000國民兵、700陸戰隊赴洛杉磯　五角大廈證實燒掉40億台幣

▲川普下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國川普政府近日大舉查緝非法移民，引發民眾大規模抗議，示威擴大至10多個城市。為此，川普下令派遣國民兵4000人、海軍陸戰隊700人進駐洛城，並稱國民警衛隊將持續駐紮，「直到沒有危險」。五角大廈高級官員證實，目前估計調動將花費1.34億美元（約新台幣40億元）。

根據《CNN》報導，隨著抗議活動愈演愈烈，川普7日下令派遣2000名國民兵，到了9日，他又加碼至4000人，還調動700名海軍陸戰隊隊員，引發加州州長及民主黨人士反彈。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，「這很簡單。你看，這是常識...當沒有危險時，他們（部隊）就會離開」。6月10日，川普還說：「如果我沒有派他們去，情況就會很糟糕，屆時你會報導很多原先不會發生的死亡和破壞。」

▲美國洛杉磯抗議示威，執法人員與民眾衝突。（圖／路透，下同）

儘管川普未具體設定結束部署的時間表，但根據川普簽署的備忘錄，國民兵的服役期限為60天，由國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）酌情決定。赫塞斯11日也在國會表示，國民警衛隊和陸戰隊在洛杉磯的部署將持續60天，

國防部長特別助理、履行國防部副部長（審計長）職責的官員布萊恩．麥克唐納（Bryn MacDonnell） 11日向眾議院撥款委員會國防小組委員會表示，「目前估計的成本為1.34億美元，其中大部分是費用、差旅、住宿、食品等。」

至於川普是否援引《叛亂法》來升級對洛杉磯的軍事干預，川普雖暗示不排除，但對「叛亂」定義含糊其辭。川普強調，政府團隊將持續大力進行移民執法工作，包括在美國其他地區也一樣。