洛杉磯市長考慮實施宵禁！　加州「擋兵」禁制令遭法官駁回

▲川普下令國民警衛隊、海軍陸戰隊部署洛杉磯。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯暴亂持續延燒，市長巴斯（Karen Bass）透露，她正在考慮實施宵禁，以恢復該市平靜，並且遏止夜間暴力。而加州政府對法院提出、希望立即阻止川普派兵的禁制令，已被聯邦法官駁回。

《今日美國》報導，巴斯10日向記者們表示，「我們正在考慮宵禁之類的措施」，她計畫與洛杉磯警察局（LAPD）局長麥唐納（Jim McDonnell）會面，以討論這個問題。宵禁不需要在全市範圍實施，但很可能集中在市中心地區。

▲洛杉磯暴亂已經持續數日。（圖／達志影像／美聯社）



此前，加州政府向法院申請禁制令，要求立刻阻止川普政府，利用海軍陸戰隊與加州國民警衛隊在該州執法，包括協助聯邦官員執行移民法。

CNN等外媒最新消息指出，舊金山聯邦法官布雷耶（Charles Breyer）10日駁回加州政府的禁制令要求，但已經安排在當地時間12日下午1時30分舉行相關聽證會，並且要求雙方提交更多書面論證。

美國司法部形容，加州政府的要求「在法律上毫無根據」，如果這項禁制令獲得批准，將「破壞國土安全部人員的安全，干擾聯邦政府執行任務的能力。」

▲示威升級成暴力衝突，多名抗議人士被捕。（圖／路透）



川普在安德魯斯空軍基地（ Joint Base Andrews）受訪時表示，軍隊將留在洛杉磯，直到實現和平為止，「我只想要看到和平。如果實現和平，我們就會離開。即便只有一點點不和平的機會，我們就會留在那裡，直到實現和平……暴徒、或者隨便你們怎麼稱呼，他們最好知道很多人被逮捕了，他們將在監獄裡待上很長一段時間。」

幾小時前，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時，被問及是否援引《暴亂法案》（Insurrection Act）。他回應，「如果發生暴亂，我肯定會援引它。我們拭目以待。」他還透露，國民警衛隊將會待在洛杉磯，「直到沒有危險為止」。

洛杉磯因聯邦政府強勢掃蕩非法移民引發連日暴亂，川普也不顧加州政府反對，下令派遣國民警衛隊與海軍陸戰隊進入洛城市區，迄今至少部署4700人。加州州長紐森（Gavin Newsom）強烈不滿，已向舊金山聯邦法院提起訴訟，控告川普「違憲奪權」。

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