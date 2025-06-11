川普痛批加州州長無能：我如果沒派兵　洛杉磯早就燒成灰燼

▲美國洛杉磯示威。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國洛杉磯近日因聯邦政府掃蕩非法移民行動引爆連日暴亂，總統川普不顧加州當局反對，連續下令派遣國民兵與海軍陸戰隊進入洛城市區，至少部署達4700人引發，州長紐森（Gavin Newsom）強烈不滿，並向舊金山聯邦法院提起訴訟，控告川普「違憲奪權」。川普10日在自有社群平台「真實社群」（Truth Social）發文反擊，聲稱若未出兵，洛杉磯恐已「燒成灰燼」。

美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》報導，美國移民暨海關執法局（ICE）本月初在洛杉磯市中心展開掃蕩行動，逮捕上百名非法移民，引發群眾不滿，隨即爆發激烈抗議，甚至攻擊執法人員。隨著6日晚間情勢升高、出現如暴動般場面，川普7日便越過加州州府，動用聯邦總統職權，指派加州國民兵直接進入鬧區「平亂」。

▲警民對峙。（圖／路透）



國民兵雖為各州準軍事部隊，通常由州長指揮調度，但法律上總統亦擁有徵召與動員權限。然而在未經地方首長同意的情況下派兵介入地方事務，屬極為罕見的總統行動。

川普於10日上午9時45分在「真實社群」上發文辯解，本段為完整原文，「假如我這三晚沒有「派遣部隊」進駐洛杉磯，那座曾經美麗偉大的城市現在恐怕早已燒成灰燼，就像洛杉磯有2萬5千棟房屋因為無能的州長和市長而燒毀一樣——順帶一提，那些房屋所需的聯邦許可流程極其困難、耗時又嚴格，但幾乎都已經完成；相對來說，本該簡單又容易的市府與州府許可卻一團糟，進度嚴重落後！他們完全搞砸了，而且還會亂很久。人們想要重建自己的家。請打電話給你們那個無能的州長和市長吧，聯邦的許可流程已經完成了！」

▲2025年1月洛杉磯爆發野火時，川普與加州州長紐森在停機坪上握手。（圖／達志影像／美聯社）



除已兩度調動總計4000名國民兵外，川普還增派700名現役海軍陸戰隊員支援市區控管，目前海陸隊員已接受完額外任務訓練，待命隨時投入。此舉立即引發地方反彈，加州州長紐森同日在社群平台X上批評川普濫權行徑，「這不是公共安全的問題，而是為了滿足一名危險總統的虛榮心。」

紐森指出，川普此舉不僅激化緊張情勢，也令當地執法單位更難處理示威狀況；他強調，將在司法體系內正面對抗聯邦政府不當行為。

▲美國北方司令部發布照片，第七陸戰團第二營陸戰隊員集結前往大洛杉磯地區。（圖／翻攝自U.S. Northern Command）



儘管暴動最初為和平抗議，但情勢迅速惡化，包括建物遭塗鴉破壞、商家被洗劫與汽車焚燒等事件陸續發生。目前衝突仍集中在市中心，其他區域暫未受波及。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也對川普政府強勢介入表達不滿，批評聯邦此舉形同將洛杉磯當作「剝奪地方自主權的實驗案例」。她強調，洛杉磯是「移民之城」，應由地方決定政策優先順序。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）則反駁，稱洛杉磯早已變成「罪犯之城」。