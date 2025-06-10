柬埔寨「有力人士」救女大生對話曝：不花冤枉錢！里長揭他真本事

▲李姓女大生前往柬埔寨受困3個月才獲釋。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市李姓、林姓女大生困柬埔寨獲釋，里長陳建良居中協調，是營救重大功臣之一，卻被人質疑「救援好快速」暗藏內情，他今再拿出與居住柬埔寨友人對話紀錄佐證救援過程，也再次強調救援是靠政府、警方跟多位民間人士多方協助，自己只是幫上一點忙，不是全都自己的功勞。

回顧事發後，李姓女大生阿公、家屬5月底得知後，向當地里長陳建良求助，陳建良原本把算協助幫忙付13.6萬贖金，阿公不答應自行籌措、借款，本月2日匯出後，又收到對方稱被「黑吃黑」，陳建良尋方設法，轉而找到人在柬埔寨的友人，由家人提供李、林2人個資尋人，發現人在「金財5園區」。

5日有媒體得知此事，找上陳建良、阿公了解情況，6日新聞播出擴散後，多家媒體跟進報導，一躍成為頭版新聞。柬埔寨當地「有力人士們」6日下午也正前往帶人，直到7日人送到金邊機場，直飛桃園返家，才完成營救行動。

▲陳建良與住在柬埔寨當地友人對話，曝光當時前往救援後，雙方溝通內容。（圖／記者許權毅翻攝）



陳建良提供與救援中最關鍵之友人對話紀錄，可見陳當時得知人出來後。陳說：「謝謝您特別用心，前往園區帶人出來，還特別把人帶回海線（意指對方說要送回台中沙鹿）給我，真是感謝兄弟！」友人說：「只要需要幫忙，你再告訴我。」

7日16時許，友人說：「只是不想讓你花冤枉錢，我在這邊還算可以說得上話，咱們去帶（人）不用花錢的，剛好有這個機會。」陳建良感謝對方，也說知道友人是柬埔寨有力人士。依此計算，救援行動其實暗中至少進行數天，僅是6日較有進展，也並非真的「這麼火速」。

▲陳建良說，功勞不在自己，是柬埔寨的友人們有能力。（圖／記者許權毅攝）



陳建良今日受訪說，這件事不都是我的功勞，是我認識朋友的能力，加上從新聞播出後，政府、警方、媒體或是有自發性要幫忙的善心人士不斷打電話，說能夠幫上忙，從一開始也是不斷感謝這些人，沒必要「作秀」。

▲陳建良說一名自稱修行者的女子，以此對外炫耀，擔心有民眾捐款。（圖／記者許權毅翻攝）



不過，陳建良也說，有一名自稱「燈覺」的修行者女子，常在豐原替人收驚問事，當時主動找上門，要幫忙營救，確實有透過柬埔寨一名翻譯給了孩子200美金，後來陳的友人救援成功後，「燈覺」以新聞報導此對外宣稱「營救成功」。

陳擔心，「燈覺」營造成自己救人，若再以這個名義募款，會不會把錢拿去做自己的事情，根本就是假行善，但「燈覺」拒接電話，當地民眾也僅知道「燈覺」在豐原有進行宗教服務，相當神秘。更何況，「燈覺」暗諷自己「有收錢」，根本是空穴來風，讓他相當不滿。