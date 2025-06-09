孫心疼嬤撿回收　見海外高薪工作心動「讓妳過好日子」！下場曝

▲阿嬤還在等孫子回家。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

台中兩名女大生被騙去柬埔寨3個月，日前平安返台。旅遊部落客潔媽分享，社區某戶傳出腐臭味，警方破門後發現裡面沒住人，家人也不知道小孩去哪了，只知道到國外做高薪工作，讓潔媽不禁感嘆，之前有位撿回收的阿婆，孫子只留下一句「 要去國外賺大錢」，就再也沒有消息了，阿婆還在等孫子回家。

旅遊部落客「潔媽」在粉專發文，社區某戶傳出腐臭味，找來警察破門而入，裡頭惡臭難忍，萬幸的是，「住在裡頭的年輕人消失了，家人也不知道他的下落」，只知道聽朋友介紹，到國外做高薪工作，但去了哪裡？做什麼工作？家人都不知道。

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潔媽想起，之前遇過一名撿回收的阿婆，孫子也失蹤了，當時只留下一句「要去國外賺大錢，以後讓妳過好日子。」但孫子只有打工經歷、無專業技能，到海外能做什麼？阿婆提醒孫子不要傻傻被騙。孫子表示別擔心，朋友人脈廣、門路多，才把「好康的機會」留給他。

阿婆沒有念書也不識字，不知道怎麼教孫子，阿婆感嘆，孫子是苦命的小孩，父親家暴、母親改嫁，就像沒人要的孩子，只能跟著她寄居在親戚家，但孫子其實很孝順，總想著要賺錢回家，讓阿婆不用再撿回收，可以享清福。

潔媽表示，沒人教怎麼走人生路，一天到晚跟著損友混，學不會什麼，也不懂該相信什麼，「或許就是這樣，當朋友說國外可以輕鬆賺大錢時，他就心動了，也沒有多想，就跟著去了」、「很難想像台灣社會當中，有多少角落裡，有像阿婆這樣的苦命人，還盼著孫子能回家。遇到這種情況，該怎麼安慰，都說不出口。」