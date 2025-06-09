深夜喝酒喧嘩...彰化男嗆警「屁啦！誰報案」　答案是老爸檢舉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣日前深夜某間民宅內因為多人喝酒喧嘩妨礙住戶安寧，經員警到場勸導，屋內男子突然嗆警「屁啦！這邊誰報案」，差點爆發衝突，等員警離開後又到馬路亂嗆，全程遭民眾錄下，里長透露，報案者是爸爸，當天兒子喝酒小酌，爸爸報警處理，鄰長媽媽緩頰道歉，這場鬧劇才平安落幕。

▲彰化二林鎮某民宅深夜喝酒喧嘩，老爸報警。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

根據「社會事新聞影音」影片，6月7日深夜員警到場時，發現一群民眾正在屋內飲酒作樂，隨即委婉勸導「喝酒開心可以，但請小聲一點，現在已經半夜12點了」，並強調，「不要讓我來第二次。」

正當員警準備離開時，屋內一名男子突然情緒激動，大聲質疑「屁啦！這邊誰報案？」態度囂張，完全不把警方勸告放在眼裡。員警見狀立即轉身警告，「我全程都有錄音錄影，你剛剛那句話是什麼意思？」男子非但不收斂，反而繼續挑釁，「我講誰報案不要緊吧？」場面一度劍拔弩張，險些爆發衝突。

▲彰化二林鎮某民宅深夜喝酒喧嘩，老爸報警。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

眼看衝突一觸即發，男子的媽媽，同時也是該里的鄰長趕緊出面緩頰，不斷向警方道歉「好，我們會小聲」。事後經里長透露，這場鬧劇的起因竟是「自家人檢舉自家人」。原來當天報警的正是該名嗆警男子的爸爸，他因不滿兒子與友人在屋內飲酒喧嘩，憤而打電話報警，而鄰長事後才得知報案者竟是自己的丈夫。

而這場「老爸報警抓兒子」的烏龍事件，也讓警方呼籲民眾深夜飲酒應保持節制，避免噪音擾民事件重演。