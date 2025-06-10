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捐贈淨水器助崇學少棒續寫輝煌　曾之婕盼球員喝好水再創佳績

▲台南市議員曾之婕捐贈節能淨水器予崇學國小少棒隊，助球員喝好水保持體力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員曾之婕捐贈節能淨水器予崇學國小少棒隊，助球員喝好水保持體力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市崇學國小少棒隊一直是國內少棒界的重要勁旅，成立至今超過40年，培育出不少職棒好手，身為校友的台南市議員曾之婕，10日重返母校，向校方致贈「希望漣漪計畫」節能淨水器，安裝於少棒隊休息室，讓辛苦練球的小球員們喝到乾淨水源，保持體力持續挑戰高峰。

崇學國小少棒隊自民國76年成軍以來，持續在國內外賽事中嶄露頭角。2019年更獲學生棒球運動聯盟成立30週年「30年全勤參賽獎」，曾奪得國小棒球聯賽硬式組冠軍，並代表台灣前往美國參加世界少棒大賽摘下亞軍。近年來，崇學少棒更於台南市硬式少棒聯賽及全國賽事屢獲冠軍，成績斐然。

▲台南市議員曾之婕捐贈節能淨水器予崇學國小少棒隊，助球員喝好水保持體力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市議員曾之婕表示，崇學少棒隊歷史悠久、實力雄厚，球員們在烈陽下揮汗練球的身影令人動容。她希望透過淨水器捐贈，讓孩子們練習後能喝到純淨好水，維持最佳體能，延續崇學少棒的優良傳統，未來再創佳績。

崇學少棒隊亦培育出多位旅外球星，包括美職兩位數勝投王建民、紅襪體系劉致榮與紅雀隊林振瑋，為台灣棒球寫下燦爛一頁。曾之婕的胞弟、前市議員曾信凱亦曾是隊中一員，展現崇學少棒世代傳承的深厚底蘊。

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