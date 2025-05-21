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東森力挺新北教育推動月經平權　捐贈2.2萬份衛生棉送暖偏鄉學子

▲▼ 東購捐贈新北市益菌棉合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森購物捐贈22,000份衛生棉給新北市79所國中小及高中學生，捐贈儀式上，新北市副市長劉和然出席代表新北市表達感謝。左起為：東森購物營運長洪茂光、東森國際副總經理沃祥瑞、東森購物執行長李國維、新北市副市長劉和然、新北市教育局長張明文、雙溪高中校長葉俊士、瑞芳國中校長許憶雯、瑞平國小校長范瑞瑩、雙溪高中家長會長史立娜。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為推動性別友善教育、落實月經平權理念，東森購物與新北市教育局攜手合作，捐贈22,000份衛生棉給新北市79所偏遠及非山非市地區的高國中小學生。捐贈儀式於今（21）日溫馨舉行，副市長劉和然親自出席，代表新北市表達對東森購物和東森集團總裁王令麟的感謝之意，他表示，這份實質的關懷，不僅讓學子感受被看見與被支持，也展現公私協力打造友善同理校園的努力與決心。現場同時邀請瑞平國小、瑞芳國中與雙溪高中校長及家長會長出席，分別代表受益學生接受物資。

劉和然表示，從過去的兩性平等，到今日更全面的性別平權，這些轉變正反映社會的進步，聯合國永續發展指標（SDGs）其中之一，便強調性別平等的重要性，新北市也持續透過教育政策與實際行動，落實性別平權理念。他指出，孩子在青春期階段面對身體變化，特別是女生在月經來潮的過程中，雖然是自然生理現象，往往會有不安與困擾，也因社會偏見常成為羞於啟齒的話題，甚至影響孩子在校的學習與心理狀態。

▲▼ 東購捐贈新北市益菌棉（業配）-劉和然副市長。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市副市長劉和然表示，教育的核心不只是傳遞知識，更是讓每個孩子在需要時感受到理解與照顧。

「教育的核心不只是傳遞知識，更是讓每個孩子在需要時感受到理解與支持。」劉和然說道，新北市多年來致力推動月經平權，透過學校教育與資源補助強化觀念建立，此次很感謝東森集團東森購物主動提出捐贈，響應月經平權，為學子減壓，與市府一同將資源送到最需要的孩子手中，市府也依據需求精準挑選79所學校作為受贈對象，涵蓋偏鄉與介於資源夾縫中的非山非市地區學校群，包括國小、國中及高中，所有物資將謹慎發放，確保資源能發揮最大效益。他表示：「這不只是捐贈，更是教育的一部分。從月經平權延伸到性別教育，進而落實對人的尊重。」

▲▼ 東購捐贈新北市益菌棉（業配）-捐贈商品。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼東森購物捐贈22,000份Strawberry益菌棉生理用品，將依據市府精準挑選的79所受贈學校，把資源送到最需要的孩子手中。

▲▼ 東購捐贈新北市益菌棉（業配）-捐贈商品。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 東購捐贈新北市益菌棉（業配）-李國維執行長。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森購物執行長李國維分享，此次捐贈不只是物資援助，更傳達企業對學生需求的精準回應。

東森購物執行長李國維表示，此次捐贈22,000份Strawberry益菌棉生理用品，不僅是物資上的援助，更希望藉由實際行動回應學生在成長過程中的真實需求。對於青少女而言，生理期是一段身心轉變的重要時期，期待透過正確、友善的衛教觀念與合適的產品，協助孩子建立健康自信的態度。他也強調，此次很榮幸能參與新北市長期推動的月經教育與性平政策，這是一條重要且值得堅持的方向。期盼這次捐贈拋磚引玉，帶動更多企業一同投入，為孩子營造更加安心、友善的成長環境。

東森長期深耕台灣市場，重視企業社會責任，始終相信企業的價值不只是創造經濟效益，更應「取之於社會、用之於社會」，在集團總裁王令麟帶領下，積極投入各項公益活動，除了「愛的早餐」計畫幫助超過3.5萬名偏鄉學童、攜手東購會員愛心捐發票，疫情期間捐款、捐物資援助雙北抗疫，此外也捐贈弱勢家庭、獨居長者過年年菜，力挺社會局照顧弱勢家庭、銀髮族及婦女權益以及關懷毛小孩等議題，持續參與愛心行動投入資源，為社會的正向發展盡一份心力。

▲▼ 東購捐贈新北市益菌棉（業配）合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲此次捐贈行動，盼吸引更多企業共築青少年的友善環境。

▲▼ 東購捐贈新北市益菌棉合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市副市長劉和然（左3）致贈感謝狀，東森購物執行長李國維（左4）代表接受。

代表受贈的瑞芳國中校長許憶雯分享，學生常因突發經期感到不便，這次東森準備了可即時使用、攜帶便利的備用衛生棉，大大緩解學生壓力，是份貼心好禮。她指出學校善用教育、衛生與社福網絡，讓外界資源落實到學生實際所需，曾有畢業校友感性表示，在新北就學因有《月經教育計畫》等貼心方案，都讓他們覺得在新北就讀很幸福。

教育局長張明文表示，教育應照顧每個孩子的全人發展，不能忽視生理與心理的支持。他說，近年來新北整合教育、衛生與社福資源，全面推動「經彩青春」月經教育教材，涵蓋國小至高中職階段，內容涵蓋健康保健、性別尊重與月經貧窮等議題，鼓勵不同性別共同參與討論，打破月經的偏見與沈默。

教育局也補充，新北市持續落實「月經平權行動計畫」，補助各級學校提供多元生理用品，提供定點取用與個別發放機制，強化校園支持網絡。透過課程融入、教師增能與宣導活動，推動性別友善與同理文化。此次捐贈儀式象徵政府與企業攜手合作，同時展現新北以學生為本，用行動支持公平正義的治理精神。

新北市將持續推動《月經教育計畫》及多元生理用品補助等措施，並結合性平教育、宣導資源與企業協作，共同打造同理、友善的學習環境，也鼓勵各界一同投入月經平權，讓月事不再是「難事」，讓每一位學子都能自在安全的在充滿理解與同理的校園環境中安心成長。

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