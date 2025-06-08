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奈良70歲翁「捐20kg金塊」助防災！　價值3.3億日圓

▲▼奈良櫻井市7旬翁捐20公斤金塊 助避難所改善環境。（圖／取自桜井市役所）

▲奈良櫻井市70多歲男性市民捐20公斤金塊，協助避難所改善環境。（圖／取自桜井市役所）

記者張方瑀／綜合報導

日本奈良縣櫻井市6日宣布，收到一名70多歲男性市民捐贈的20公斤金塊，總價值高達3億3000萬日圓（約台幣7150萬元），期盼有助於改善避難所（災民收容中心）環境。市府表示，這是該市有史以來來自個人的最高金額捐贈。

綜合日媒報導，櫻井市長松井正剛表示，該名男子於2月初寄信給市府，表示他在新聞中看見去年元旦能登半島地震災區民眾忍受寒冷、擠身體育館避難的畫面後，深感同情，也因此產生了希望改善櫻井市未來災害發生時避難環境的想法。

善心男子指出，希望透過捐出自己長年購入的金塊，協助櫻井市在未來若遭遇災害時能提升避難設施品質，讓高齡者與身心障礙者在災害中也能擁有更好的避難條件。

市府在3月正式收到20條、每條重1公斤的金塊後，也對該男子頒發感謝狀，表達由衷敬意。松井正剛表示，「我代表全體市民，衷心感謝這份無私的善意。我們會確實將這筆資源用在對的地方，讓市民在災時能更安心。」

目前市府正準備將此案送交市議會審議，一旦通過，將進行金塊換現程序，所得款項將投入避難所的廁所設施改善等環境整備與其他防災措施。

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