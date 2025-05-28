「逗Doll Spa」赴台東關懷植物人　捐贈逾42萬元物資與善款

▲逗Doll Spa赴台東關懷植物人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前台鐵花東線受強降雨引發土石流影響，一度中斷交通。逗Doll Spa公司無懼挑戰，堅持下鄉送愛。5月25日下午，公司董事長張瑋玲親自率領團隊，從台北前往創世基金會台東分院，捐贈總價值422,120元的物資與善款，為偏鄉植物人帶來溫暖與祝福。

此次愛心捐贈包含市值268,840元的物資，包括洗澡床一台、移位床墊一個、耳溫槍與額溫槍各兩台、血氧儀兩台、奶粉70包，以及紙尿褲與尿片共65箱、抽痰包30箱等；另有員工與民眾共同捐出的現金善款153,280元。除物資捐贈外，逗Doll Spa團隊也為院民擦拭保濕乳液並進行手部按摩，幫助舒緩身體不適、促進血液循環。

張瑋玲董事長表示，雖然曾一度擔心交通中斷導致活動取消，但在確認台鐵恢復通行後，便毫不猶豫決定啟程。她強調，公司秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期投入公益，此次行動希望能讓偏鄉植物人感受到社會的溫暖與陪伴。

創世台東院院長王玉鳳指出，目前院內安養50位來自弱勢家庭的植物人，平均每位每月所需照護費用高達5至7萬元。在地震、關稅與股災等外部衝擊影響下，基金會長年仰賴社會捐助的經費正面臨壓力。她感謝逗Doll Spa公司不辭辛勞，跨縣市送暖，也呼籲社會大眾持續支持植物人照護。

創世基金會也推動「愛一植都在」計畫，民眾每月捐款1,650元，即可支持一位植物人一日的安養經費。劃撥帳號：5017-3235，戶名：創世基金會（備註：愛一植都在），或至活動網站：https://reurl.cc/mRQl9Y，讓愛不中斷、持續傳遞。