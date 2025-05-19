全縣身心障和老年人口逾21%　南投子弟捐特製型輪椅回饋故鄉

▲陳銘真返鄉造福鄉里，以台北市申倫社福基金會名義捐贈特製型輪椅一批。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣身心障礙、65歲以上人口數占總人口21.98%，已邁入超高齡社會，民眾申請及借用輪椅需求量大，有特殊功能需求者等待期往往達1至2天；出身南投的台北市申倫社會福利基金會董事長陳銘真日前特地返鄉，捐贈一批特製型輪椅予縣政府，以協助輪椅需求者取得服務，改善生活品質。

縣府於5月5日由社會及勞動局長林志忠代表接受台北市申倫社會福利基金會捐贈，並致贈感謝狀予陳銘真；縣府指出，陳銘真為南投名間鄉大庄村人，過往已多次於春節前號召各界慈善單位，協助春節慰助金及物資發放活動，讓故鄉弱勢家庭都能喜迎新年，此次又以基金會名義捐贈特製型輪椅，協助改善需求者生活上所面臨之困境，更減緩家庭照顧者之照顧負擔，接連以實際行動回饋鄉里，實屬不易。

縣府表示，全縣截至3月底總人口數為47萬1113人，其中身心障礙人口數為3萬3178人、65歲以上人口數為10萬3 494人，老年人口中更有部分失能情形；該縣輔具資源中心內部現有1198輛輪椅，經統計為民眾申請及借用量最高的項目之一，其中一般型輪椅計953輛，特製型輪椅（含移位、仰躺及空中傾倒功能）僅245輛，於借用高峰時期總是一椅難求。

縣府說明，本次受贈輪椅將提供輔具資源中心，提供民眾短期借用服務、媒合經濟弱勢及無力購置輔具之身心障礙者或一般民眾使用，且為免收費方式提供，希望未來能持續循環再利用，使更多有輪椅特殊需求者受惠，並縮短借用等待時間。