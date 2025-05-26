偏鄉社區為長輩供餐米糧不濟　立委游顥偕慈善團體助募3千公斤

▲立委游顥攜手慈善團體，捐贈鹿谷秀峰長青食堂3000公斤愛心白米。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣已邁入超高齡社會，鹿谷鄉秀峰社區積極經營社區、推動長者健康促進站，希望朝福利化社區邁進，但近年來辦理長青供餐服務不時遇到米糧籌措難題，所幸都獲社會十方善心人士捐助，今年更達3000公斤，供給長輩們最新鮮的食物以維持健康。

雲邑法玄堂法主慈善會會長張根源14日會同立法委員游顥服務處主任石智伯、鹿谷鄉彰雅村長余靜芬、鹿谷鄉民代表主席林智鴻、中華九天道母元君文化交流綜合理事長高月女、新北市北邑聖雲慈善協會總執行長黃立婷，清水村村長暨社區發展協會理事長黃辛、秀峰村長曾文香、瑞田村村長陳銘信、瑞田社區發展協會理事長陳益雨，至鹿谷秀峰社區活動中心長青食堂致送白米，為社區銀髮族照顧飲食。

張根源表示，秀峰社區近年來辦理長青供餐服務範圍有秀峰、清水、瑞田等三個村，供餐時間為午、晚二餐，前年曾遇到米糧籌措難題，向社會善心單位募得1500公斤的白米；今年社區理事長黃炩炤再向竹山警分局竹林派出所所長陳景揮及游顥求助，希望募集白米2000公斤，受網路發達、助人信息傳播迅速之賜，不僅達標，甚至來到3000公斤，並以收據存放於鹿谷鄉農會分批提領，每批都是最新鮮的白米。

黃炩炤說，該社區為鼓勵長者走出家門，採據點供餐式服務，希望能提供最新鮮的食材，但經營兩餐式公共食堂最大問題即主食的消耗，特別感謝游顥及所有善心單位，及時伸援為社區長青食堂供餐努力募集糧食，解決燃眉之急；游顥表示，非常肯定張根源與雲邑法主慈善會持續為南投縣弱勢付出，期許社會善心團體多關心社區附近的長青食堂存糧狀況，也希望未來能拋磚引玉，影響更多單位一起協助長青食堂的推動，為銀髮族生活增加更多的活力。