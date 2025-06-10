外國學生想吃台灣味道！老饕推「直接去熱炒店」列必點菜色

▲熱炒店餐點項目多、價格便宜。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣美食從夜市小吃到隱藏版餐廳，每一口都是味蕾的驚喜，一名網友表示，系上來了一位德國學生，準備許多台灣零食給對方，這位外國同學勇於嘗試各式在地美食，連豬血糕都能接受，還能表演「一口吞」。最近要辦一場聯誼聚餐，德國學生許願「想吃台灣味」，原PO請網友們推薦，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，這學期系上迎來一位來自德國的交換生，中文程度超乎預期，不但能日常對話，還學會了台灣人最愛用的詞語「不好意思」，讓大家都覺得他超親切，「大E人的我也會跟他練習一下我的破英文。」

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為了讓德國同學更認識台灣風味，原PO準備了一系列零食，包括義美小泡芙、蚵仔煎洋芋片等台灣經典零食。沒想到對方不但每樣都嘗試，還吃得欲罷不能，更讓人佩服的是，被外國人視為禁忌的豬血糕，他也毫不畏懼，甚至表演「一口吞」。

最近系上要舉辦聯誼聚會，德國同學興奮問「是不是有『Very Taiwanese』的東西？」原PO想了想，認為最能代表台灣特色的就是「辦桌菜」，傳統流水席料理菜色澎湃，還具有濃濃的在地文化風情，系上正好有大紅圓桌和塑膠椅，一定可以讓德國同學大開眼界。

貼文曝光，許多人推薦熱炒店，「我有很多外籍同事，台灣熱炒店大家接受度挺高的，尤其是日籍同事特愛熱炒」、「直接去熱炒店，點蚵仔酥、炒青菜」、「鳳梨蝦球、薑絲炒大腸」、「台灣味就是熱炒店，有些還能唱KTV，超讚的」。還有人推薦其他美食，「一定要吃臭豆腐」、「能吃豬血糕，一定要試試臭豆腐」、「早餐店大冰奶和抓餅加蛋，但是擔心他會不會拉肚子」。