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全台都有分店！1間小火鍋「新竹起家」全場驚呆：生意超好

▲▼小火鍋,涮涮鍋,約會,AA制。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹被外界戲稱是「美食沙漠」，但一間小火鍋店卻從新竹逆勢崛起，就是全台各地幾乎都看得到的「六扇門」。就有網友發文納悶，明明只是新竹起家的火鍋店，怎麼能開到全台走透透，「不是說新竹沒美食？怎麼六扇門變成連鎖霸主？」引發網友熱烈討論。

原PO在PTT八卦板問卦，「新竹的六扇門 全台到處開？」文中直呼奇怪，「六扇門在新竹只是一家小火鍋店，現在開到全台到處可見？」認為這和新竹被稱為美食沙漠的印象相當矛盾，好奇這家店到底憑什麼可以展店成功。而根據其他網友補充，目前在台中、新北、竹東、竹北等地都有分店，甚至不少地方生意還不錯。

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該貼文吸引大量回應，「台中幾家生意都很好」、「原來那是新竹的喔」、「原來六扇門發源地是新竹阿！我居然不知道」、「湖口吃飯時間都客滿，生意超好。」其中，就有人認為，「便宜、CP值高」是關鍵，「以前CP值很高」、「外勞超愛這家」、「各種麵、餅乾、冰淇淋」、「CP值啊！你看看三媽漲到快跟他一樣了。」

據悉，六扇門在全台分店已有102家，起家第一間店是新竹民生店。至於台北市第1家分店「中山農安店」在去年底開幕，經過近半年後，第2家分店落腳北投區，距離捷運明德站步行僅需3分鐘，目前正在試營運，預計6月中旬正式開幕。

六扇門在網路上有「最強小火鍋」稱號，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

另外，充滿活力的盛夏，西堤牛排邀請潮流創作歌手派偉俊，量身打造品牌主題曲TASTy RAP，同時即日起到7月31日，到門店唸出「美味派」並內用消費2客套餐，就送BBQ炸雞拼盤。

搶攻畢業季商機，即日起到7月13日到陶板屋用餐，其中一位出示教師證、學生證或穿學生制服，消費8客以上套餐現打9折；7月前平日到西堤出示指定畫面，消費8客經典套餐，也有9折優惠。

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