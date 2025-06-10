暨大資工系副教授陳依蓉英年早逝　父慨捐200萬清寒獎學金

▲暨大資工系副教授陳依蓉英年早逝，引發家屬和該校師生無限追思。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暨大資訊工程學系副教授陳依蓉去年不幸因病離世，其父親陳信雄慷慨捐兩百萬元，為該校資工系學生設立「陳依蓉老師紀念獎學金」，除將對愛女無盡的思念與愛，昇華為對學生的廣泛關懷、鼓勵逆境中奮發向學的年輕心靈，也讓陳依蓉的生命精神和對教育的熱忱，以嶄新的方式在校園裡永續傳承。

陳依蓉胞姊陳慧蓉也在文化大學新聞系擔任副教授，陳信雄日前偕同陳慧蓉親赴暨大捐出善款，由暨大主任秘書古明哲代表校長武東星接下這份承載著思念與期許的支票，並由律師楊仲庭見證。

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▲陳依蓉之父陳信雄（左3）、胞姊陳慧蓉（右2）捐贈暨大資工系200萬獎學金。

陳信雄表示，女兒生前最掛念的就是學生，而教育是翻轉生命最重要的力量，設立獎學金是為了延續女兒的遺志，將這份溫暖傳遞給她曾服務的學系裡、家境清寒卻依然奮發向上的學生，讓他們能無後顧之憂地專注學業、勇敢追逐科技夢，「這也是對女兒最好的紀念。」

古明哲指出，陳依蓉的離去是暨大的損失，「但陳信雄的義舉讓我們見證了最偉大的父愛」，他認為這份獎學金不僅是對學生的實質幫助，更是陳依蓉生命價值的延續，希望這份「愛的種子」能在每一位受助學生的心中發芽、茁壯，不負所託。