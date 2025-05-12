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壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

▲暨大護理系第二屆加冠典禮，師生與各界嘉賓合影。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大護理系第二屆加冠典禮，師生與各界嘉賓合影。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是國際護理師節，而全台護理人員流失率偏高，基層醫護工作壓力沉重，已成為急待解決的社會問題；國立暨南國際大學護理學系上週舉行第二屆「加冠典禮」，象徵護理學生從理論學習階段邁向臨床實務，未來將為為台灣醫療照護注入新的活力。

典禮於9日舉行，由護理系師長親手為學生加冠，並進行傳光儀式，寓意專業知識與人文關懷的傳承，隨後全體學生莊嚴宣讀南丁格爾誓言；除了暨大校長武東星、護理暨健康福祉學院陳建良院長、護理學系張素嫻主任出席，也邀請埔里基督教醫院董事長趙文崇、院長蘇世強，彰化基督教醫院護理部主任李雅文，以及台中榮總埔里分院護理部副主任蔡佳慧、助理護理長施玟瑩等多位醫界人士蒞臨指導。

▲暨大護理系第二屆加冠典禮，進行傳光儀式。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大指出，該校護理學系成立於2022年，是南投縣第一個護理專業學系，旨在回應台灣少子化與高齡化帶來的雙重挑戰，尤其著重於改善該縣偏鄉及原鄉醫療資源不足的現況，肩負起平衡區域醫療量能的使命；護理系不僅招收一般學生，更設有原住民族專班，結合在地文化與專業教育，積極培育具備文化敏感度的專業照護人才。

武東星表示，護士帽不僅是榮耀的象徵，更代表著對生命的莊重承諾與照護的初心，而加冠典禮則是從學生蛻變為專業護理人員的重要里程碑：他強調，根據國內最新數據，全台灣護理師總數達18萬人，但流失率和基層工作壓力皆居高不下，感謝埔基醫院等合作夥伴長期支持，使該校護理系得以快速成長，也期勉學生們莫忘初心，將專業知識與人文關懷帶入臨床。

趙文崇分享自身近50年的醫療經驗，以「溫柔以行、初心以恆」勉勵學生們，提醒在專業照護的道路上，不僅要精進技術，更要時時刻刻以柔和的心懷面對病人、長期堅持初衷，才能真正發揮護理的價值與力量；蘇世強補充，目前全國正推動護理職場友善措施，包括降低夜班比率與增進護理人員福利，他鼓勵同學們「為愛多走一哩路」，在護理工作中展現韌性與溫暖，也強調護理工作雖然充滿挑戰，但每一次微笑與專業的付出，都是病人康復的重要力量。

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