第三屆永慶誠實徵文投稿量破萬！頒發近30萬誠實獎學金　讓品德教育扎根

▲第三屆「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」投稿作品量與質雙雙提升，顯見誠實品德教育已在校園中扎根茁壯。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

永慶慈善基金會舉辦第三屆「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」，今年賽區擴大至台北市、新北市、台中市、台南市與高雄市，五都共計超過700所國中小學參與，投稿件數突破1萬件，再創新高。其中，新北市投稿量高達3,068件，為全台第一；台北市也有逾2,100位學生投稿，顯見誠實品德教育已在校園中扎根茁壯。

▲新北市副市長劉和然(後排右4)親臨頒獎典禮，勉勵獲獎學生。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

5月24、25日分別舉行臺北市與新北市賽區頒獎典禮，新北市副市長劉和然、臺北市教育局專門委員黃一正、臺北市議員詹為元等人皆親臨現場，表揚及勉勵獲獎學生。劉和然致詞表示，孩子是社會的種子，需要經過很多灌溉，才能在未來成為一棵棵各不相同的大樹，為他人遮風避雨，甚至成為滋養社會的養分。感謝永慶慈善基金會舉辦誠實徵文比賽，給學生們一個滋養的養分，不僅是寫作，更是對誠實的創造性思考！

▲▼臺北市再興小學(上)與新北市新埔國小(下)各獲頒13萬元獎學金。永慶慈善基金會預計在全台發出破百萬元的「誠實獎學金」。

永慶慈善基金會也特別頒發3萬元的「誠實教育推廣獎學金」，給各區投稿件數最多的學校，感謝校方對誠實品德教育的用心推動，由台北市的再興小學、新民小學、靜修高級中學與光仁小學，以及新北市的海山高級中學國中部、新埔國民小學、私立辭修高級中學獲獎。其中再興小學與新埔國小，還是各區內獲獎最多的學校，因此再獲10萬元「誠實教育績優獎學金」。

▲永慶慈善基金會董事長趙怡。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，在生成式AI迅速崛起、資訊真假難辨的時代，加上詐騙事件頻傳，社會瀰漫虛偽歪風，令人憂心！因此基金會自2023年起發起全民「誠實運動」，首先從社會幼苗、國家未來棟樑開始，透過徵文比賽激發孩子誠實言行的內在動機，「我們希望學生們在寫作中，除了訓練文字表達能力，更能深刻反思『誠實對我而言是什麼』，進而建立正確的道德感與價值觀，將誠實落實於生活中，未來成為誠實正直、值得信賴的社會公民。」

▲永慶誠實徵文比賽3年來投稿量與質雙雙提升。

永慶誠實徵文比賽設有國小中年級、高年級與國中組，三年來不僅投稿件數倍增，同學們的文字功力也持續精進。評審認為，今年參賽作品量與質同步提升，更有獲獎者連續2年、甚至3年蟬聯佳績。

▲就讀台北市再興小學的雷詠綺(左) 和孫語暄(右)皆蟬聯佳績。

來自台北市再興小學的孫語暄，連續三屆參賽，她感謝永慶誠實徵文比賽，每一年的題目都讓她瞭解到誠實的重要性，「我從我的自我反省，以及我進一步的誠實待人，最後誠實待己，活出自我，這是一個很棒的成長」。同校的雷詠綺則表示，參賽人數一年比一年多，能從中脫穎而出很開心，代表寫作經驗及能力受到肯定，最重要的是她也學到：「誠實是一把很重要的品德鑰匙，能打開人與人之間的信任，也就是不說謊不虛偽，能讓我們的生活更加美好。」

▲永慶房產集團善盡企業社會責任，引導下一代把誠實內化為行為準則。

作為本次賽事的贊助單位，永慶房屋總經理吳良治連續三年親自到場鼓勵學生。他表示，永慶秉持孫慶餘董事長的「誠實」核心理念，始終誠實待客，為消費者打造公平安全的房產交易平台，更善盡企業社會責任，積極推動誠實價值，從教育著手、灌溉未來，引導下一代把誠實內化為行為準則，讓誠實品格成為社會進步的重要基石，持續為台灣注入正能量。