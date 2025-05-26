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暨大921浴火重生26周年　見證者李家同、侯乃榕赴畢典勉勵畢業生

▲經歷過921的台視主播侯乃榕（左2）於暨大畢典上感謝李家同前校長，感恩他當年所做的決定與學生的照顧。。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大校友暨台視主播侯乃榕（左2）與前校長李家同應邀出席該校畢業典禮致詞。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學113學年度畢業典禮於24日舉行，由曾在921地震後帶領該校重建的前校長李家同，與當年正於暨大就讀的校友暨台視當家主播侯乃榕擔任致詞嘉賓；侯乃榕除以自身經歷勉勵學弟妹勇敢追夢，也感謝李家同對學生的照顧。

暨大今年畢業典禮以「赴夢 奔赴夢想 NCNU FUTURE」為主題，寓意畢業生們即將揚帆啟航，迎向多元未來。典禮採用嘉年華形式呈現，結合音樂、文化與藝術，特別是印尼同學會帶來精彩傳統舞蹈與音樂，展現該校多元文化校園的國際魅力，吸引眾多師長、家長與各界貴賓蒞臨觀禮；校園內還設有多個拍照打卡區、繽紛的氣球藝術、承載記憶的「暨憶光廊」時光隧道、趣味拍貼機及各式畢業紀念裝置，畢業生與親友們穿梭其中捕捉珍貴合影，留下大學生活最美好的回憶。

▲暨大24日舉辦113學年度畢業典禮。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大24日舉辦113學年度畢業典禮。

暨大校長武東星致詞表示，今年共有1517位畢業生，其中博士生28人、碩士生395人、學士生1094人，「AI雖可預測結果，卻無法取代人心；它能分析語言，卻無法創造愛與信念，這正是你們的價值所在！」他勉勵畢業生帶著夢想與同理心，勇敢面對快速變動的世界，成為能夠用溫暖與創新照亮世界的提燈人。

▲暨大24日舉辦113學年度畢業典禮。（圖／國立暨南國際大學提供）

曾榮獲教育部一等教育文化獎的前校長李家同也特別出席並致詞，勉勵同學要以學問作為夢想實現的基礎；暨大外文系第四屆傑出校友、現任台視新聞主播兼製作人侯乃榕，則以其豐富的實務經驗與人生歷練，期勉學弟妹不畏挑戰，持續保持好奇心與探索精神，也感恩李家同當年為學生就學安全、帶領學生北上各大學借用校舍上課的決定。

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