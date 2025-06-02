天使獎助學金頒發　台東六鄉鎮學童與師長受惠

▲中華天使兒童村協會溫暖捐助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化對偏鄉教育的支持，台東縣政府與中華天使兒童村協會2日在關山國小共同舉辦「天使勤學獎助學金頒獎典禮」，共計95位來自六所國中與23所國小的師生獲得獎助，包括池上鄉、海端鄉、延平鄉、鹿野鄉與關山鎮地區。

此次活動由民間資源主動投入，協助清寒學生穩定就學，也透過教師獎勵金表達對偏鄉教職人員的肯定。主辦單位表示，希望透過實質資助與精神鼓勵，創造更友善且具持續性的教育環境。

中華天使兒童村協會長期關注兒童教育議題，此次透過設立「天使勤學獎助學金」，捐助清寒學生與在地教師，共計95人受惠。該協會指出，期盼此次捐贈行動能喚起社會對偏鄉教育現況的更多關注，也期待帶動更多團體投入公益，共同縮短城鄉教育資源的落差。

台東縣政府表示，此類合作反映出民間與公部門共同推動教育支持機制的可能性。透過與公益組織的協作，不僅能有效聚焦資源、提升使用效益，也有助於強化偏鄉師資穩定與教學品質。縣府後續將持續尋求跨領域合作，期望制度化推動各類資源進入教育現場，讓偏鄉學童在公平與關懷中成長。

與會人士也指出，偏鄉地區因地理與資源限制，長期面臨教育投入不足問題，而這類具規模的民間捐助，不僅提供經濟援助，更對教育現場產生實質影響力。

台東縣議員、同時也是中華天使兒童村協會台東村村長的陳宏宗亦出席活動，並呼籲社會各界共同投入，讓善意與資源延續，進一步擴展偏鄉孩童的成長機會。