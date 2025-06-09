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全聯保健品限3天「買1送1」！首創「知識型導購」克服選擇障礙

▲▼全聯在貨架導入「知識型導購資訊」協助消費者挑選適合的保健品。（圖／業者提供）

▲全聯在貨架導入「知識型導購資訊」協助消費者挑選適合的保健品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台每2人就有1人吃保健品，加上疫情升溫，全聯看好保健商機，相關品項從700多擴增至上千支，為了協助消費者克服「選擇障礙」，挑選適合自己的產品，首度在貨架導入「知識型導購資訊」，同時6月14日至16日連續3天祭出優惠，單筆滿額可現折百元，還有部分品項「買1送1」。

面對琳瑯滿目的機能性商品，消費者常出現選擇障礙，「該補充益生菌還是消化酵素？葉黃素有哪些配方？不同族群該如何挑選適合的維他命？」為了協助消費者快速理解產品功能與成分差異，全聯自6月起，首度在貨架區導入「知識型導購資訊」，透過成分解說、營養小提醒等，幫消費者輕鬆選擇更適合自己的保健食品。

▲▼全聯在貨架導入「知識型導購資訊」協助消費者挑選適合的保健品。（圖／業者提供）

▲全聯在貨架導入「知識型導購資訊」協助消費者挑選適合的保健品。（圖／業者提供）

全聯精選6大類商品，導入「知識型導購」概念，透過商品分區引導、成分與機能說明，快速掌握產品功效、適用族群、使用時機，進一步提升消費者在門市的選購體驗，讓「買保健品」不再只是跟風補充，而是買得懂、吃得對、吃得安心。

此外，為貼近消費者日常採買動線，生鮮區同步設有提醒，讓消費者在挑選食材的同時也能意識到，當日常飲食無法完整攝取所需營養時，可前往保健品區進一步補充，以活潑有趣的方式讓保健知識融入日常，輕鬆實踐更全面的健康管理。

▲▼全聯在貨架導入「知識型導購資訊」協助消費者挑選適合的保健品。（圖／業者提供）

▲生鮮區同步設有提醒，若飲食無法完整攝取所需營養時，可前往保健品區進一步補充。（圖／業者提供）

根據調查，全台每100人就有55人在過去一年曾購買保健食品，每年平均花費金額達8,600元。若以全聯銷售排行來看，前5名分別為「綜合維他命」、「葉黃素」、「行動保健品」、「腸胃道益生菌」及「B群補充品」最受消費者喜愛。

全聯也觀察，現代人壓力大睡不好，加上年輕族群健身風潮、中高齡族群對肌力流失的關注提升，帶動「舒眠」、「高蛋白」保健品需求也快速成長。全聯網羅「善存舒眠益生菌膠囊」、「三多好入睡植物性膠囊」、「紅牛聰勁即溶乳清蛋白-濃情巧克力風味」等相關新品，也默默竄升為人氣品類。

▲▼全聯在貨架導入「知識型導購資訊」協助消費者挑選適合的保健品。（圖／業者提供）

▲「舒眠」相關保健品成為人氣新品。（圖／業者提供）

6月14日至6月16日連續3天，全店功能性保健食品（含錠狀/膠囊/粉狀），單筆每滿888元，現折100元（可累折）。眾多商品6月19日前也祭出優惠，「銀寶善存50+綜合維他命(100+30錠)」每組940元，福利卡友再加贈200福利點。

「挺立關鍵迷你錠30錠」每盒919元，福利卡友同樣加贈200福利點。「HAC哈克麗康複方葉黃素膠囊 金盞花萃取物60粒」單盒699元 ，2盒899元，平均每盒449.5元。「加仕沛檸檬酸鈣+D3 PX PRIME粉(3.5gx36入)」單盒799元，2盒999元，平均每盒499.5元。

「愛喜維生素C+鈣口嚼錠 清新檸檬味60錠」單盒340元，第2件5折，平均每盒255元。「味丹生技天然綠藻錠(純素)300錠」單盒330元，買1送1，平均每盒165元。同場加映，6月19日前，全店濃縮精補品單筆每滿1200元，現折120元（可累折）。

★家樂福、愛買蔬果優惠

想透過食物攝取維他命C和營養素，家樂福、愛買近來推出「在地農產」優惠。

家樂福「微笑小農」專區主打在地有機香蕉，包括來自屏東簡良智農民種植的有機香蕉（每袋約600克，售價99元）、石虎有機山蕉（500克袋裝，79元）、金蕉伯履歷香蕉（600克，89元）、履歷香蕉（每袋1公斤，119元），果肉香甜飽滿，是夏日補充能量的選擇。

▲家樂福推在地農產，主打小農「有機香蕉」。（圖／業者提供）

愛買量販即日起至6月17日推出「豐台灣」活動，主打台灣產地直送的新鮮水果優惠，包括屏東枋山的愛文芒果、金煌芒果，香甜多汁、果肉飽滿，分別每半台斤售價65元及49元。

▲愛買量販「豐台灣」推出多款台灣水果。（圖／業者提供）

屏東木瓜每粒75元，花蓮大西瓜（18台斤以上）每顆399元，雲林小玉西瓜每粒125元。6月中旬起將引進拉拉山水蜜桃，提供更多元的果物選擇。水果農產售價，皆依照賣場現場為主。

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