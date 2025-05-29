全聯、家樂福端午連假「買1送1」！上百款零食日用品下殺

▲賣場連假期間多項民生品「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接端午連假，超市量販紛紛祭出優惠，全聯即日起至6月5日多項商品「買1送1」，家樂福即日起至6月10日加碼上百款零食兩件更省、買1送1等，沖泡飲、衛生紙、醬油等民生用品都有下殺優惠。

▲家樂福加碼零食優惠，多項民生品買1送1。（資料圖／記者蕭筠攝）

★家樂福

●零食優惠

家樂福近期除了夏日國際啤酒節優惠，即日起至6月10日加碼零食特賣，百款人氣零食兩件省更多、第二件5折、買1送1等。

包括「樂事洋芋片」多款口味原價69元至70元，特價56元；「品客洋芋片」系列一件59元，兩件108元，平均一件約54元。

▲「POPCORNERS爆米花脆片」近來換上史迪奇限定包裝，家樂福買兩件更省。（圖／記者林育綾攝）

「POPCORNERS爆米花脆片」近來換上史迪奇限定包裝，有甜辣、鹹甜、切達起司、海鹽口味，祭出兩件省更多，第一件48元，兩件93元，平均一件46.5元。

可樂果原味及酷辣口味，卡迪那洋芋片日式炒麵口味、蔥鹽雞肉串口味，第二件5折。「原味巡禮波浪蝦餅」、香港小桃酥、香濃奶酥，售價99元「買1送1」。

●民生用品與食品

即日起至6月10日，家樂福指定民生日用品、食品也推出「買1送1」優惠，包括：

雀巢香檸美式咖啡（15g×6包），售價198元，買1送1。

柔匠四層抽取式衛生紙FSC認證（90抽×10包），售價318元，買1送1。

丸莊甘醇釀造醬油（1600ml），售價168元，買1送1。

77脆可（穀麥）、巧蜜詩巧克力風味糖（100～130g），售價109元，買1送1。

得意的一天嚴選不飽和調合油（1.58L），售價299元，買1送1。

●世界牛奶日優惠

響應6月1日世界牛奶日，家樂福即日起至6月10日指定鮮乳優惠，購買商品還可享會員紅利點數15倍回饋（等同5%）。

包括「鮮乳坊鮮乳、許慶良、幸運兒」936ml瓶裝，原價119元，特價99元。

吉蒸牧場透明鮮乳（936ml，具動物福利標章）原價129元，特價99元。

動福陽柳牧場「水沙連鮮乳」936ml，原價129元，降至72元。

★全聯

全聯即日起至6月5日推出多款商品「買1送1」，包括刷樂專業護理漱口水系列，單瓶特價148元，買1送1，平均一瓶74元。台鹽護牙齦益牙周牙膏，單支特價135元，買1送1，平均一支68元。

白蘭香氛洗衣球單袋特價198元，買1送1，平均一袋99元。茶樹莊園茶樹超濃縮洗碗精補充包，單包特價139元，買1送1，平均一包70元。

春風抽取式衛生紙(100抽*8包) 單串特價176元，買1送1，平均一串88元。可立雅廚房紙巾(60組*6捲) 單袋145元，買1送1，平均一袋73元。

沖泡飲品方面，UCC冠軍監修濾掛式咖啡，單盒262元，買1送1，平均一盒131元。cama 濾掛式咖啡、西雅圖白咖啡三合一、濾掛等多款飲品，也都有「買1送1」優惠。詳情可至全聯官網「生活誌」當中「買一送一大集合」查詢。

▲愛買端午搶購日，生活用品買1送1銅板價，洗衣精、衛生棉50元有找。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販即日起至6月3日，多項生活用品好康優惠，其中牙膏知名品牌「白人牙膏」特特號3條一組99元，單條僅需33元。

日用品如紙巾、洗衣精50元有找，如外出必備的舒潔紙手帕、溼式面紙「買1送1」平均每件49元，加上6月2日前舒潔全系列滿499元現折50元。還有妙管家有酵洗衣精補充包系列「買1送1」，平均每包49元。

女性用品方面，康乃馨御守棉夜用系列「任選兩包99元」，平均每包不到50元；敏感肌愛用的靠得住茶樹舒涼棉系列、沁涼系列「買1送1」，平均每包85元，6月2日前購買靠得住系列滿299元，還能現折30元。

居家清潔用品方面，加倍潔洗衣槽去污劑系列「買1送1」，一包只需要25元。茶樹超濃縮洗碗精補充包任兩包139元，單包70元有找。

5月30日當天，凡為愛買APP會員，單筆付款金額滿2000元，還可獲得9折電子現金抵用券，最高回饋300元。另外凡購買家電、服飾、鞋子還加碼限時回饋。