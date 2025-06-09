湯控看這裡！康寶濃湯一人份不到20元，美味晚餐百元內搞定　還有神祕口味新上市

▲全聯推出康寶濃湯超值優惠活動兩件75折、滿299再折50元。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

「下班回家累爆、打開冰箱只剩半顆洋蔥和一根紅蘿蔔」，外食太貴、自己煮又太麻煩，這時候最需要的，就是一種不用動腦、又能快速上桌的晚餐解法！現在全聯推出康寶濃湯超值優惠活動兩件75折、滿299再折50元，不管是濃湯還是義大利麵醬，加水一煮或把醬拌一拌，就能端出餐廳級好味道，熱熱一碗立刻讓人有種「今天有被照顧」的療癒感，最狂的是價格，現在2入裝特價只要75元，一包就能煮出2人份，換算下來平均一人份不用20元！

▲康寶推出新品「培根風味起司馬鈴薯濃湯」與「義式番茄蔬菜湯」。

康寶延續去年奶油玉米濃湯及奶油蕈菇濃湯的好評，這次新品一登場，就讓老饕驚呼「敲碗好久！終於出新口味了，餐廳美味神還原！」榮獲2025美風味絕佳獎章得兩款話題新品「培根風味起司馬鈴薯濃湯」與「義式番茄蔬菜湯」，一上市立刻掀起討論熱潮，靈感來自高級牛排館與美式連鎖餐廳的經典風味，讓人一口喝下就有熟悉又驚喜的味覺記憶，康寶表示，新品主打「餐廳等級，家裡搞定」，專為現代人量身打造，只要加水加熱，不需備料、不需久等，在家也能快速享受一碗真材實料、暖胃又有儀式感的好湯，網友也紛紛留言分享實際體驗「這個濃湯最近買過，沾麵包真的超搭！」、「想喝個湯不必再特地準備食材」，簡單加熱就有儀式感。

▲培根風味起司馬鈴薯濃湯選用綿密馬鈴薯與歐洲進口起司。

其中，「培根風味起司馬鈴薯濃湯」選用綿密馬鈴薯與歐洲進口起司，搭配鹹香培根與奶香湯底，一加熱香氣四溢，喝一口就像走進高級西餐廳，家庭主婦與料理新手也大推這款湯底超百搭，簡單加入蝦仁、蛤蜊或玉米粒，就能輕鬆升級成海鮮巧達濃湯，讓日常晚餐也充滿驚喜。

而「義式番茄蔬菜湯」則使用芹菜、紅蘿蔔、高麗菜等蔬菜乾燥後入湯，搭配酸甜平衡的番茄湯底，口感清爽不膩，無論是天氣熱沒胃口時來一碗，或是孩子不愛吃菜時當成蔬菜入門都超適合，不少網友也分享將它當成羅宋湯基底加入牛肉與洋蔥熬煮，秒變一鍋暖心料理。兩款濃湯不論是單喝、搭配烤麵包或義大利麵，都能完美融入日常餐桌，讓簡單的一餐也能吃得像外出聚餐般豐盛。

▲不管是濃湯還是義大利麵醬，加水一煮或把醬拌一拌，就能端出餐廳級好味道。

除了這波主打的濃湯新品，康寶熱賣的義大利麵醬系列也同樣是家庭主婦與上班族的心頭好，像是經典番茄肉醬、香濃白醬、奶油培根醬，以及近來討論度超高的粉紅醬，都是簡單又不失美味的即食選擇。其中粉紅醬最受歡迎的原因，就是它結合白醬的濃郁奶香與紅醬的微酸清爽，用完美比例調和出濃而不膩、帶點酸甜層次的口感，是大人小孩都愛的百搭醬料。

▲康寶熱賣的義大利麵醬系列也同樣是家庭主婦與上班族的心頭好。

▲粉紅醬最受歡迎的原因，就是它結合白醬的濃郁奶香與紅醬的微酸清爽。

小資族分享「粉紅醬完全是我的偽出國料理救星，加蝦仁或雞肉煎一下倒上去拌一拌，就像義式小館現煮的」，還有媽媽說「小孩以前怕紅醬太酸、白醬太膩，粉紅醬剛好兩個都不挑，一包直接拌飯拌麵都清空」，一包就能快速搞定一整盤義大利麵，不用繁瑣的備料，10分鐘內從湯到主食通通就定位，輕鬆變出一桌像樣的正餐。也有網友分享「最近看到有人用康寶濃湯加義大利麵醬做出來的料理，看起來超好吃，下班順手買幾包回家煮，結果真的變出一道厲害晚餐，連男友都驚呼廚藝大躍進」，也有人表示「成分單純，小孩也愛吃」、「租屋族電煮鍋就能搞定，連沒有廚房都能輕鬆煮好一餐」。

▲康寶濃湯2入裝限時特價75元，一包煮出2人份，平均一碗只要不到20元。

最驚喜的是，這樣的餐桌儀式感其實超平價！康寶濃湯2入裝限時特價75元，一包煮出2人份，平均一碗只要不到20元，加上義大利麵醬輕鬆搭配，一頓正餐不到百元就能搞定全家，對小資族與忙碌家庭來說，CP值真的高到破表！