大潤發改「大全聯」時程曝光！吉祥物「發仔」改名：也是大字輩

▲大潤發吉祥物「發仔」（右）確定留下，將改名為「大」字輩。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯公布「大潤發」將改名為「大全聯」，8月1日起正式變更，會員制度、回饋方式、支付方式等也同步調整。今（6日）業者表示，預計7月下旬就會陸續更改招牌等相關識別，發票名稱也會改；而大潤發的吉祥物「發仔」會保留下來，只不過會改名，並透露應該也是「大字輩」。

全聯日前宣告，「大潤發」自8月1日起正式升級為「大全聯」，行銷協理劉鴻徵今日透露，現有店面的招牌，7月底就會陸續改，發票也會同步更名，目前正在跑流程申請中。

▲大潤發將改名為「大全聯」，招牌等形象7月底陸續變更。（示意圖／記者林育綾翻攝）

●會員權益

有關會員權益，持有「發幣」將於8月1日後，全數轉換為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之「PX Pay會員帳戶」中。

而大潤發會員若在7月31日前，自主進入全聯PX Pay，連動至大潤發會員轉換，連結成功後，將贈送「100點限時福利點」。轉換的福利點，需於2026年4月5日前使用完畢，點數除了可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。

持有「大潤發禮券」者，則不限日期，可繼續於「大全聯」使用，用完為止。

▲吉祥物「發仔」（左）預計改名。（圖／業者提供）



●吉祥物「發仔」改名

全聯今年3月公布大潤發改名「大全聯」後，原先還在思考是否留下吉祥物「發仔」。當時全聯行銷團隊評估，全聯自身就已經擁有許多吉祥物IP，除了「福利熊」，還有「水果探險隊」，已經是一群龐大的偶像團體，雖然受到小朋友喜愛，但考量「經營IP十分不容易」，一度考慮不留發仔。

不過今日行銷協理劉鴻徵透露，吉祥物「發仔」會繼續保留，只不過會改名，外型還是鮮紅色形象，可能會有小細節微調，加入大全聯體系後，名字「應該也是『大』字輩」，留待日後公布。