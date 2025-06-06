　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯、家樂福人氣冰品「買1送1」！超過20款聯名新品一次看

▲▼全聯推出多款冰品，聯名話題新品最受消費者喜愛。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，還有人氣冰品買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

冰控要把握！看準夏季冰品需求增加，超市量販紛紛推出話題新品，尤其「品牌聯名」最受消費者喜愛。全聯、家樂福紛紛祭出人氣品項「買1送1」，包括「阿奇儂貓山王榴槤雪糕」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「杜老爺藍莓、草莓蘋果優格雪糕」等都入列。

▲▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

▲全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結多款主題冰品。（圖／業者提供）

★全聯

全聯觀察今年4月起冰品銷量明顯升高，其中以「桶裝冰淇淋」成長最多超過4成，其次為雪糕及冰棒類別。即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品，全店冰品單筆每滿199元，還現折15元（可累折），搭配年中慶每周六日用全支付滿額贈點，最高享14%回饋。

▲▼全聯推出多款冰品，聯名話題新品最受消費者喜愛。（圖／記者林育綾攝）

▲2025上半年度熱銷榜，包括「小美x beard papa's卡士達冰淇淋」等。（圖／記者林育綾攝）

盤點2025上半年度熱銷榜，包括：「小美x beard papa's卡士達冰淇淋」、「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋冰淇淋」、「阿奇儂x法朋優雅琺果草莓優格雪糕」、「桂冠冰菓室愛文芒果雪酪」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「Poki x大苑子百吉愛文芒果冰棒」，將持續販售陪消費者抗暑。

▲▼全聯推出多款冰品，聯名話題新品最受消費者喜愛。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●指定人氣冰品「買1送1」：

即日起至6月19日，全聯推出人氣冰品「買1送1」，包括：「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「阿奇儂Tri-pops果汁火箭冰」、「阿奇儂x蜷尾家職人冰-雙重莓果雪貝/熱帶水果雪貝」，可把握這波補貨機會。

此外，全聯還整理推薦「5大話題冰品組合」，在6月19日前都有優惠：

1、人氣聯名系列：

▲▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

▲全聯推薦「人氣聯名」多款冰品，包括知名手搖飲店、日系泡芙名店、網紅烘焙品牌聯手打造。（圖／業者提供）

聯名系列以知名手搖飲店、日系泡芙名店、網紅烘焙品牌等聯手打造，嚐鮮指數破表。包括「小美x Beard Papa’s 卡士達冰淇淋」（每袋6入特價216元，全聯獨家、大全聯同步限量販售），將泡芙靈魂卡士達變身冰品。

另有「WA!COOKIES 百香金萱茶冰淇淋」與「鐵觀音濃茶奶蓋冰淇淋」，各每桶99元，其中金萱茶為全聯獨家，茶香與奶蓋濃厚交織，適合重口味冰控。 

「Poki x大苑子系列」則推出「愛文芒果冰棒」與「莓好時光雪糕」，皆每盒4入99元，全聯獨家，果香十足。另有「Poki x CoCo 奶茶三兄弟雪糕」，把珍珠、布丁、仙草合體變身Q彈奶茶雪糕（全聯獨家）。

2、清爽果香系： 

▲▼全聯推出多款冰品，聯名話題新品最受消費者喜愛。（圖／記者林育綾攝）

▲水果系冰品適合夏天。（圖／記者林育綾攝）

以高比例水果製成的冰品，適合夏天，「桂冠」推出46%果含量的「愛文芒果雪酪」及55%果含量的「水蜜桃石榴雪酪」，皆每盒4入99元，果肉感十足。 

▲▼全聯推出多款冰品，聯名話題新品最受消費者喜愛。（圖／記者林育綾攝）

▲「杜老爺芒果青」搭配寶島造型包裝。（圖／記者林育綾攝）

「杜老爺芒果青」每盒199元，全聯獨家，以酸甜芒果青搭配寶島造型包裝，人氣超高。「Poki x佳興」聯名推出的蜂蜜檸檬、檸檬棒棒冰（每袋5入99元），使用花蓮新城優質檸檬，酸甜爽口，清涼解暑。

3、綿密奶香系： 

▲▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

▲綿密奶香、優格系列。（圖／業者提供）

乳含量高、口感綿密的冰品系列主打健康與濃郁風味，「質立」推出草莓與藍莓燕麥希臘式優格冰淇淋（各每杯69元），蛋白質達8g，兼具營養與口感。 

聯名款「阿奇儂x法朋」則有藍莓、草莓兩款優格雪糕（皆每盒4入129元，全聯獨家），融合果醬、雪糕與軟糖，吃出法式甜點感。 

「四葉」則以100%北海道牛奶製成「牛奶雪糕」與「草莓牛奶雪糕」（皆每盒5入139元，全聯獨家），入口滑順不膩。

另有「Niseko 草莓牛奶冰淇淋」（每桶179元，全聯獨家），果粒豐富；「LOTTE 爽香草家庭號」（每盒4入193元）則結合刨冰與冰淇淋口感，是日系經典之選。

4、熱帶異國系：

▲▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

▲熱帶異國冰品，以榴槤、山竹、百香果為主角。（圖／業者提供）

主打南洋水果風情的冰品系列，以榴槤、山竹、百香果為主角。「阿奇儂 皇家貓山王榴槤雪糕」每盒4入159元，活動期間買1送1，選用馬來西亞進口榴槤泥，濃郁滑順。「國王 榴槤雪糕」每盒6入159元，則融合金枕頭與酒香風味。 

「枝仔冰城」推出的金果山竹、百香果雪酪（各特價95元，任選2盒180元，全聯獨家），果香濃郁、口感細緻。「賓格瑞 芒果雪糕」（每盒4入98元，任2盒132元），來自韓國的人氣水果系列，夏日感十足。

5、層次濃郁系：

▲▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

▲全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

療癒系冰品講求層次豐富、咬感實在，包括「杜老爺 紅豆牛奶QQ雪糕」每盒4入120元，買1送1，全聯獨家、大全聯同步，結合飽滿紅豆與Q彈麻糬，口感紮實。 

「義美 銅鑼燒冰淇淋」（每盒4入119元）推出巧克力與黑餅乾口味，外皮鬆軟、內餡濃郁。「哈根達斯 敲敲冰迷你杯」（每盒3入299元，全聯獨家，限冰箱門市販售）可可脆皮搭配流心醬，打造敲開驚喜的冰品體驗。 

另有歐洲暢銷「MAGNUM MINI 經典巧克力雪糕」與「白黑雙巧雪糕」（皆每盒6入249元，全聯獨家），比利時巧克力脆皮搭配多層風味，是巧克力控不可錯過的選擇。

▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

▲▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福夏日冰品登場，主打國內外超過百款冰品、20多款話題新品，6月11日至6月24日期間，購買任一冰淇淋、雪糕或冰棒滿99元，即贈20元折價券。

今年「榴槤口味」再度掀起熱潮，其中「阿奇儂皇家貓山王榴槤冰淇淋」推出「買1送1」。另有泰式風味的「凍心3人裝榴槤雪糕」每盒只要89元，採用屏東在地牛奶與泰國頂級金枕頭榴槤製成，南洋風味濃厚。

網路熱推的「杜老爺優格雪糕」也首度推出獨家盒裝，兩款口味包括藍莓、草莓蘋果「買1送1」，兼具健康與美味。熱銷新品還包括「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，結合香濃芝麻與Q彈麻糬，原價59元，特價40元。

此外，家樂福也與在地合作，推出全新獨家「MR.酷 x 嘉義大學雪糕系列」每盒99元，結合在地農產與創意製冰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3檔重量級台股ETF換股！0056五進五出
吃Buffet見「台灣人1習慣」　外國人傻眼
騙15歲少女上床「2度連結」　外籍男做義工換免囚
學霸高中生痛失4醫大！苦苓開批反被打臉
今年「警察節」在周日　內政部：補假1天
首颱「蝴蝶」下周二恐生成！最新預測曝光
《老狐狸》金馬導演爆性騷！遭控「掀衣舔胸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大潤發改「大全聯」時程曝光！吉祥物「發仔」改名：也是大字輩

全聯、家樂福人氣冰品「買1送1」！超過20款聯名新品一次看

電商618搶好康！　TORY BURCH、COACH、YSL名牌包1元起標

全家咖啡限今天「買6送6」！自帶杯折8元　加碼抹茶拿鐵買1送1

EVOASIS超充站點突破102站！限時回饋102元　雙北新站即將爆發登場

7-11推出日東「皇家奶茶霜淇淋」！限時買1送1、最低9元爽吃

必勝客「199元大比薩」限時2周賣　618超殺優惠一次看

住一晚抽汽車、黃金！「恆春旅遊購GO節」月月有獎

【廣編】「Curél夏季顏究室」量身打造敏弱肌夏日對策！劃時代UV首場快閃體驗　破解各種肌膚困擾

侯友宜六度站台、王令麟送回饋相挺　東森農場開賣新北百萬冠軍茶40分鐘完售

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

【打臉抹黑】徐巧芯爆氣：不要為了罷免就發瘋　四叉貓這次翻車了？ #公務車

大潤發改「大全聯」時程曝光！吉祥物「發仔」改名：也是大字輩

全聯、家樂福人氣冰品「買1送1」！超過20款聯名新品一次看

電商618搶好康！　TORY BURCH、COACH、YSL名牌包1元起標

全家咖啡限今天「買6送6」！自帶杯折8元　加碼抹茶拿鐵買1送1

EVOASIS超充站點突破102站！限時回饋102元　雙北新站即將爆發登場

7-11推出日東「皇家奶茶霜淇淋」！限時買1送1、最低9元爽吃

必勝客「199元大比薩」限時2周賣　618超殺優惠一次看

住一晚抽汽車、黃金！「恆春旅遊購GO節」月月有獎

【廣編】「Curél夏季顏究室」量身打造敏弱肌夏日對策！劃時代UV首場快閃體驗　破解各種肌膚困擾

侯友宜六度站台、王令麟送回饋相挺　東森農場開賣新北百萬冠軍茶40分鐘完售

男友撲上來！妹子「怕1舉動冷掉」　過來人血淚曝：感染很可怕

台灣若淪陷絕不會是終點　吳釗燮喊話歐洲友盟對侵略者說「不」

南韓影帝趙震雄襲台！劉品言首挑大樑主持台北電影節　攜手宋芸樺頒發最大獎

想帶韓援學妹逛夜市　李多慧要組「會說中文三本柱」

名導蕭雅全性騷遭影評開轟！重提「北影事件」酸：自己有分寸嗎？

抗脫妝、暗沉！夏季3款人氣蜜粉推薦　柔焦毛孔瞬間隱形

攜手成大！　台南市府深化產官學合作打造青年友善永續城市

張育成才復出又缺陣　右手肘不適今未先發

早喊過「自願加入共產黨」　福建台師：台灣戶籍算什麼？

大潤發改「大全聯」時程曝光！吉祥物「發仔」改名：也是大字輩

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

消費熱門新聞

全家咖啡限時「買6送6」　7-11茶飲買10送10

7-11聯名日東「皇家奶茶霜淇淋」買1送1

水餃冰品「買1送1」

必勝客618優惠一次看

全家期間限定飲料冰品玩抽抽樂　加碼再送寶可夢周邊

拿坡里開賣蔥花肉鬆餅皮、咖哩薯條披薩

摩斯6月限定超值省優惠券出爐　

冰水一沖搞定！網友衝全聯狂囤續命神器

限今天！超商馥列白咖啡「買2送2」

媽媽圈熱推防曬神器現身美式賣場

EVOASIS超充站點突破102站！限時回饋102元

肯德基爆漿卡士達蛋撻回歸敲碗吃

田馥甄零濾鏡近拍照驚豔網友

啦啦隊女神君白應援宵夜最愛金色三麥旗下品牌SPORTS NATION　享受美食有「神隊友」讓她驚呼太厲害

更多熱門

相關新聞

大潤發吉祥物「發仔」改名：也是大字輩

大潤發吉祥物「發仔」改名：也是大字輩

全聯公布「大潤發」將改名為「大全聯」，8月1日起正式變更，會員制度、回饋方式、支付方式等也同步調整。今（6日）業者表示，預計7月下旬就會陸續更改招牌等相關識別，發票名稱也會改；而大潤發的吉祥物「發仔」會保留下來，只不過會改名，並透露應該也是「大字輩」。

水餃冰品「買1送1」

水餃冰品「買1送1」

超商涼感濕巾、防曬「買1送1」

超商涼感濕巾、防曬「買1送1」

9元吃霜淇淋思樂冰！超商1招省錢

9元吃霜淇淋思樂冰！超商1招省錢

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

關鍵字：

冰品全聯家樂福

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

身分被廢！福建台師嗆：大陸比台灣民主

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面