全聯、家樂福人氣冰品「買1送1」！超過20款聯名新品一次看

▲全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，還有人氣冰品買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

冰控要把握！看準夏季冰品需求增加，超市量販紛紛推出話題新品，尤其「品牌聯名」最受消費者喜愛。全聯、家樂福紛紛祭出人氣品項「買1送1」，包括「阿奇儂貓山王榴槤雪糕」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「杜老爺藍莓、草莓蘋果優格雪糕」等都入列。

▲全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結多款主題冰品。（圖／業者提供）

★全聯

全聯觀察今年4月起冰品銷量明顯升高，其中以「桶裝冰淇淋」成長最多超過4成，其次為雪糕及冰棒類別。即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品，全店冰品單筆每滿199元，還現折15元（可累折），搭配年中慶每周六日用全支付滿額贈點，最高享14%回饋。

▲2025上半年度熱銷榜，包括「小美x beard papa's卡士達冰淇淋」等。（圖／記者林育綾攝）

盤點2025上半年度熱銷榜，包括：「小美x beard papa's卡士達冰淇淋」、「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋冰淇淋」、「阿奇儂x法朋優雅琺果草莓優格雪糕」、「桂冠冰菓室愛文芒果雪酪」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「Poki x大苑子百吉愛文芒果冰棒」，將持續販售陪消費者抗暑。

▲全聯「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●指定人氣冰品「買1送1」：

即日起至6月19日，全聯推出人氣冰品「買1送1」，包括：「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「阿奇儂Tri-pops果汁火箭冰」、「阿奇儂x蜷尾家職人冰-雙重莓果雪貝/熱帶水果雪貝」，可把握這波補貨機會。

此外，全聯還整理推薦「5大話題冰品組合」，在6月19日前都有優惠：

1、人氣聯名系列：

▲全聯推薦「人氣聯名」多款冰品，包括知名手搖飲店、日系泡芙名店、網紅烘焙品牌聯手打造。（圖／業者提供）

聯名系列以知名手搖飲店、日系泡芙名店、網紅烘焙品牌等聯手打造，嚐鮮指數破表。包括「小美x Beard Papa’s 卡士達冰淇淋」（每袋6入特價216元，全聯獨家、大全聯同步限量販售），將泡芙靈魂卡士達變身冰品。

另有「WA!COOKIES 百香金萱茶冰淇淋」與「鐵觀音濃茶奶蓋冰淇淋」，各每桶99元，其中金萱茶為全聯獨家，茶香與奶蓋濃厚交織，適合重口味冰控。

「Poki x大苑子系列」則推出「愛文芒果冰棒」與「莓好時光雪糕」，皆每盒4入99元，全聯獨家，果香十足。另有「Poki x CoCo 奶茶三兄弟雪糕」，把珍珠、布丁、仙草合體變身Q彈奶茶雪糕（全聯獨家）。

2、清爽果香系：

▲水果系冰品適合夏天。（圖／記者林育綾攝）

以高比例水果製成的冰品，適合夏天，「桂冠」推出46%果含量的「愛文芒果雪酪」及55%果含量的「水蜜桃石榴雪酪」，皆每盒4入99元，果肉感十足。

▲「杜老爺芒果青」搭配寶島造型包裝。（圖／記者林育綾攝）

「杜老爺芒果青」每盒199元，全聯獨家，以酸甜芒果青搭配寶島造型包裝，人氣超高。「Poki x佳興」聯名推出的蜂蜜檸檬、檸檬棒棒冰（每袋5入99元），使用花蓮新城優質檸檬，酸甜爽口，清涼解暑。

3、綿密奶香系：

▲綿密奶香、優格系列。（圖／業者提供）

乳含量高、口感綿密的冰品系列主打健康與濃郁風味，「質立」推出草莓與藍莓燕麥希臘式優格冰淇淋（各每杯69元），蛋白質達8g，兼具營養與口感。

聯名款「阿奇儂x法朋」則有藍莓、草莓兩款優格雪糕（皆每盒4入129元，全聯獨家），融合果醬、雪糕與軟糖，吃出法式甜點感。

「四葉」則以100%北海道牛奶製成「牛奶雪糕」與「草莓牛奶雪糕」（皆每盒5入139元，全聯獨家），入口滑順不膩。

另有「Niseko 草莓牛奶冰淇淋」（每桶179元，全聯獨家），果粒豐富；「LOTTE 爽香草家庭號」（每盒4入193元）則結合刨冰與冰淇淋口感，是日系經典之選。

4、熱帶異國系：

▲熱帶異國冰品，以榴槤、山竹、百香果為主角。（圖／業者提供）



主打南洋水果風情的冰品系列，以榴槤、山竹、百香果為主角。「阿奇儂 皇家貓山王榴槤雪糕」每盒4入159元，活動期間買1送1，選用馬來西亞進口榴槤泥，濃郁滑順。「國王 榴槤雪糕」每盒6入159元，則融合金枕頭與酒香風味。

「枝仔冰城」推出的金果山竹、百香果雪酪（各特價95元，任選2盒180元，全聯獨家），果香濃郁、口感細緻。「賓格瑞 芒果雪糕」（每盒4入98元，任2盒132元），來自韓國的人氣水果系列，夏日感十足。

5、層次濃郁系：

▲全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）



療癒系冰品講求層次豐富、咬感實在，包括「杜老爺 紅豆牛奶QQ雪糕」每盒4入120元，買1送1，全聯獨家、大全聯同步，結合飽滿紅豆與Q彈麻糬，口感紮實。

「義美 銅鑼燒冰淇淋」（每盒4入119元）推出巧克力與黑餅乾口味，外皮鬆軟、內餡濃郁。「哈根達斯 敲敲冰迷你杯」（每盒3入299元，全聯獨家，限冰箱門市販售）可可脆皮搭配流心醬，打造敲開驚喜的冰品體驗。

另有歐洲暢銷「MAGNUM MINI 經典巧克力雪糕」與「白黑雙巧雪糕」（皆每盒6入249元，全聯獨家），比利時巧克力脆皮搭配多層風味，是巧克力控不可錯過的選擇。

▼全聯即日起至6月19日推出「全聯冰友會」，集結超過20款獨家冰品。（圖／業者提供）



★家樂福

家樂福夏日冰品登場，主打國內外超過百款冰品、20多款話題新品，6月11日至6月24日期間，購買任一冰淇淋、雪糕或冰棒滿99元，即贈20元折價券。

今年「榴槤口味」再度掀起熱潮，其中「阿奇儂皇家貓山王榴槤冰淇淋」推出「買1送1」。另有泰式風味的「凍心3人裝榴槤雪糕」每盒只要89元，採用屏東在地牛奶與泰國頂級金枕頭榴槤製成，南洋風味濃厚。

網路熱推的「杜老爺優格雪糕」也首度推出獨家盒裝，兩款口味包括藍莓、草莓蘋果「買1送1」，兼具健康與美味。熱銷新品還包括「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，結合香濃芝麻與Q彈麻糬，原價59元，特價40元。

此外，家樂福也與在地合作，推出全新獨家「MR.酷 x 嘉義大學雪糕系列」每盒99元，結合在地農產與創意製冰。